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فنون ومشاهير

"بقيت أبو البنات".. فنان شهير يُرزق بمولودة جديدة من زوجته المذيعة (صورة)

Lebanon 24
20-07-2024 | 23:00
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رُزق الفنان المصري خالد عليش بمولودة جديدة من زوجته المذيعة مريهان عمرو وأسماها "عاليا".
 
 
ونشر عليش بعض الصور على صفحته بفيس بوك وكتب: "ربنا رزقنا وأنعم علينا، عليا خالد عليش"، وأكمل مازحًا "بقيت أبو البنات".
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بنات

خالد عليش

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