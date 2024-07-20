"بقيت أبو البنات".. فنان شهير يُرزق بمولودة جديدة من زوجته المذيعة (صورة)

رُزق الفنان المصري خالد عليش بمولودة جديدة من زوجته المذيعة مريهان عمرو وأسماها "عاليا".

ونشر عليش بعض الصور على صفحته بفيس بوك وكتب: "ربنا رزقنا وأنعم علينا، عليا خالد عليش"، وأكمل مازحًا "بقيت أبو البنات".