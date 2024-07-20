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فنون ومشاهير
"بقيت أبو البنات".. فنان شهير يُرزق بمولودة جديدة من زوجته المذيعة (صورة)
Lebanon 24
20-07-2024
|
23:00
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رُزق الفنان المصري خالد عليش بمولودة جديدة من زوجته المذيعة مريهان عمرو وأسماها "عاليا".
ونشر عليش بعض الصور على صفحته بفيس بوك وكتب: "ربنا رزقنا وأنعم علينا، عليا خالد عليش"، وأكمل مازحًا "بقيت أبو البنات".
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