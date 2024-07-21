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فنون ومشاهير

نوال الزغبي في رسالة إلى شيرين عبد الوهاب: اشتقت لصوتك

Lebanon 24
21-07-2024 | 04:25
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وجهت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي رسالة إلى الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب، بعد الأزمة الأخيرة التي مرّت بها مع طليقها الفنان حسام حبيب.
 
وكتبت الزغبي عبر حسابها الرسمي في إكس: "اشتقت لكِ يا شيرين، واشتقت لطلتك، واشتقت لصوتك، أموت فيكِ يا حبيبة قلبي، ربنا يحميكِ وترجعيلنا مجدداً".
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وأشاد الجمهور برسالة الزغبي إلى زميلتها، وتمنى لعبدالوهاب الصحة والخير، معبرين عن اشتياقهم لها ولصوتها أيضاً.

يذكر أن عبدالوهاب مرّت بأزمة مع طليقها حبيب منذ فترة، انتهت بتعدّيه عليها بالضرب داخل استوديو التسجيل الخاصّ بهما. وبعد تحرير كلّ منهما محضراً ضد الآخر، قررا التنازل منعاً لتصاعد الأزمة قانونياً.
 
وتقيم عبدالوهاب حالياً في منزل أسرتها بعدما تصالحت معهم على ضوء هذه الأزمة. وحرص عدد من أصدقائها في الأيام الماضية على طمأنة الجمهور إلى حالتها الصحية، من بينهم الشاعر بهاء الدين محمد، الذي أوضح في منشور عبر فايسبوك أنه زارها وهي في أفضل حالاتها المعنوية، وتضع اللمسات الأخيرة على مجموعة من أغانيها استعداداً لطرحها قريباً. 
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