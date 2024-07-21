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فنون ومشاهير

بغياب زوجها ناصيف زيتون.. دانييلا رحمة برفقة شقيقتها في سان تروبيه: "كيف شهر عسل مع اختها؟"

Lebanon 24
21-07-2024 | 09:15
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نشرت الممثلة دانييلا رحمة فيديو عبر خاصية "ستوري" عبر حسابها على "إنستغرام"، وثّقت من خلاله مغامرة جديدة خاضتها مع شقيقتها دنيا خزامي، داخل "الهليكوبتر"، في سماء سان تروبيه في فرنسا.
 
 
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وتساءل متابعو رحمة عن سبب غياب زوجها الفنان السوريّ ناصيف زيتون عن الرحلة، وقال العديد منهم: "يعني كيف شهر عسل مع اختها، وينو زوجها؟"
 
 
 
 
 
 
 
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