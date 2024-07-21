بغياب زوجها ناصيف زيتون.. دانييلا رحمة برفقة شقيقتها في سان تروبيه: "كيف شهر عسل مع اختها؟"

نشرت الممثلة دانييلا رحمة فيديو عبر خاصية "ستوري" عبر حسابها على "إنستغرام"، وثّقت من خلاله مغامرة جديدة خاضتها مع شقيقتها دنيا خزامي، داخل "الهليكوبتر"، في سماء سان تروبيه في فرنسا.

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