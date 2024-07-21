مُقيمة في كندا... فنانة لبنانيّة تنشر صورة رومانسيّة مع زوجها

نشرت الفنانة المقيمة في كندا بريجيت ياغي، صورة رومانسيّة عبر خاصيّة "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام" برفقة زوجها.

وظهر في الصورة التي نشرتها بريجيت زوجها جورج الجميّل وهو يُقبلها.

Advertisement