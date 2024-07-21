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فنون ومشاهير
مُقيمة في كندا... فنانة لبنانيّة تنشر صورة رومانسيّة مع زوجها
Lebanon 24
21-07-2024
|
09:50
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نشرت الفنانة المقيمة في كندا بريجيت ياغي، صورة رومانسيّة عبر خاصيّة "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام" برفقة زوجها.
وظهر في الصورة التي نشرتها بريجيت زوجها جورج الجميّل وهو يُقبلها.
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وعلّقت ياغي على الصورة بالقول: "رجلي".
(رصد لبنان 24).
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بريجيت ياغي
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