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فنون ومشاهير

مُقيمة في كندا... فنانة لبنانيّة تنشر صورة رومانسيّة مع زوجها

Lebanon 24
21-07-2024 | 09:50
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نشرت الفنانة المقيمة في كندا بريجيت ياغي، صورة رومانسيّة عبر خاصيّة "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام" برفقة زوجها.
 
 
وظهر في الصورة التي نشرتها بريجيت زوجها جورج الجميّل وهو يُقبلها.
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وعلّقت ياغي على الصورة بالقول: "رجلي". (رصد لبنان 24).

 
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بريجيت ياغي

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