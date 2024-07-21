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فنون ومشاهير

"شعر بالتعب".. وفاة ممثل شهير بعد صراع مع المرض

Lebanon 24
21-07-2024 | 15:00
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توفي الفنان المصري أحمد فرحات بأحد المستشفيات المصرية بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز الـ74 عاما.
وتعرض أحمد فرحات لوعكة مفاجئة قبل أيام، حيث شعر بالتعب ولدى ذهابه إلى المستشفى تبين إصابته بجلطة في المخ، ومكث في العناية المركزة بمستشفى المعادي العسكري، تحت الرعاية الطبية المشددة 3 أيام قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة مساء اليوم الأحد.
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ويعد فرحات أحد أشهر الأطفال في السينما المصرية، حيث شارك كبار الفنانين العديد من الأعمال الفنية الخالدة حتى اليوم، فقد شارك الفنان عبد الحليم حافظ في فيلم "شارع الحب"، وظهر مع الفنانين هند رستم وعمر الشريف وسعاد حسني في فيلم "إشاعة حب"، كما اشترك في بطولة فيلم "سر طاقية الإخفاء" مع الفنان عبد المنعم إبراهيم وحقق نجاحا كبيرا بموهبته الكبيرة في سن صغير. (العربية)
الفنان أحمد فرحات
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