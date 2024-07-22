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فنون ومشاهير

بعد الفيديو الفاضح.. الممثلة السورية الشهيرة تلتقط سيلفي بـ "الهوت شورت" (صورة)

Lebanon 24
22-07-2024 | 03:35
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نشرت الممثلة السورية هبة نور صورة عبر خاصية "الستوري" على حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.

وأطلت هبة بـ "هوت شورت" من الجينز مع "كروب توب" وهي تلتقط سيلفي.
 
 
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يُشار إلى ان فيديو وصف بالفاضح انتشر لها قبل مدة وتسبب بضجة كبيرة حولها وجمعها بشاب داخل السيارة.

وانتشر الفيديو بعدما شاركته نور عن طريق الخطأ على ستوري حسابها في انستغرام، وبالرغم من حذفها الفيديو على الفور، إلا ان الجمهور تمكن من التقاطه ومشاركته وسط العديد من التعليقات المسيئة، فيما التزمت نور الصمت ولم تعلق على الأمر الا من خلال فريقها القانوني.

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