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فنون ومشاهير
بسبب زوجته.. فنان شهير يبكي على الهواء ويكشف إصابتها بالسرطان (فيديو)
Lebanon 24
22-07-2024
|
03:48
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كشف الفنان المصري إسماعيل فرغلي عن إصابة زوجته بالسرطان، ليدخل في نوبة من البكاء الشديد وذلك خلال لقائه في برنامج "أنا وهو وهي" المذاع على قناة "صدى البلد".
وحين سألت مقدّمة البرنامج الفنان المصري عن زوجته، فوجئت به يجهش بالبكاء وهو يردّد قائلاً: "ندعيلها بالشفاء والسرطان بقى موجود في كل بيت".
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وأضاف: "السرطان اللي عند مراتي للأسف اتحوّر، وأخدت كيماوي واستأصلنا أجزاء كثيرة لكن ظهر مرة أخرى وبدأنا في العلاج الكيماوي من جديد وتطور الأمر ليصل إلى نقل دم... حركة مراتي بقت صعبة بعد تحور مرض السرطان في جسمها، لكن الحمد لله على كل حال".
الجدير بالذكر أن إسماعيل فرغلي شارك في موسم رمضان الماضي في أكثر من عمل فني، منها: مسلسل "خالد نور وولده نور خالد"، ومسلسل "سر إلهي"، ومسلسل "مليحة". (لها)
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