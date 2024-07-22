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فنون ومشاهير
جورج وسوف يعزف مع حفيدته على البيانو
Lebanon 24
22-07-2024
|
23:00
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شارك النجم جورج وسوف متابعيه عبر خاصية "الستوريز" الملحقة بحسابه في "إنستغرام" بصورة عفوية مع حفيدته الأولى آميا من نجله جورج جونيور.
وظهر النجم السوري في مكتبه وهو يلهو مع حفيدته الجميلة التي كانت تشاركه العزف على البيانو، وبدا وكأنه يعلّمها النوتات والعرف على الآلة الموسيقية، في مشهد ممتع تفاعل معها الجمهور بكثافة.
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وتفاعل جمهور "سلطان الطرب" بشكل واسع مع الصورة، وعبّروا عن محبّتهم الكبيرة له، متمنّين له الصحة والسعادة في حياته. (لها)
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