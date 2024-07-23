لم تره منذ سنوات طويلة.. ابن نادين الراسي من طليقها جيسكار ابي نادر أصبح شابا وسيما تعرفوا إليه (صورة)

نشر الممثل جيسكار ابي نادر طليق الممثلة نادين الراسي صورة عبر خاصية "الستوري" على حسابه الخاص على تطبيق انستغرام.



وأطل جيسكار برفقة ابنه "كارل" داخل حوض السباحة.

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ولفت المتابعون ان ابن نادين وجيسكار أصبح شابا وهو نسخة عن والده واثنوا على وسامته.



ولفت البعض الآخر الى ان ملامحه شبيهة بملامح والدته وشقيقها الفنان الراحل جورج الراسي.



يُذكر ان نادين لم تتمكن من رؤية ابنيها مارسيل وكارل من طليقها جيسكار ابي نادر منذ فترة طويلة بسبب الخلافات بينهما، وهو الامر الذي تحدثت عنه في عدد من لقاءاتها التلفزيونية.





