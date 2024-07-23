Advertisement

فنون ومشاهير

لم تره منذ سنوات طويلة.. ابن نادين الراسي من طليقها جيسكار ابي نادر أصبح شابا وسيما تعرفوا إليه (صورة)

Lebanon 24
23-07-2024 | 00:31
A-
A+
Doc-P-1225543-638573176952332227.png
Doc-P-1225543-638573176952332227.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نشر الممثل جيسكار ابي نادر طليق الممثلة نادين الراسي صورة عبر خاصية "الستوري" على حسابه الخاص على تطبيق انستغرام.

وأطل جيسكار برفقة ابنه "كارل" داخل حوض السباحة.
 
 
Advertisement
 
 
 
ولفت المتابعون ان ابن نادين وجيسكار أصبح شابا وهو نسخة عن والده واثنوا على وسامته.

ولفت البعض الآخر الى ان ملامحه شبيهة بملامح والدته وشقيقها الفنان الراحل جورج الراسي.

يُذكر ان نادين لم تتمكن من رؤية ابنيها مارسيل وكارل من طليقها جيسكار ابي نادر منذ فترة طويلة بسبب الخلافات بينهما، وهو الامر الذي تحدثت عنه في عدد من لقاءاتها التلفزيونية.


تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:36 | 2024-07-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:25 | 2024-07-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:03 | 2024-07-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:20 | 2024-07-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2024-07-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
03:56 | 2024-07-23
03:34 | 2024-07-23
02:23 | 2024-07-23
01:48 | 2024-07-23
23:00 | 2024-07-22
15:08 | 2024-07-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24