أطلقت الزغاريد وحضنته أمام الجميع.. حبيب "الفاشينيستا" المعروفة يطلب يدها للزواج في عيد ميلادها (صور)





وبدا واضحًا أن أصالة تفاجأت من طلب حبيبها يدها للزواج، لا سيما وأنه تزامن مع عيد ميلادها الـ29، اذ شاركت مقطع فيديو عبر خاصية "الستوري" في "إنستغرام" لحظة ركوعه على إحدى ركبتيه ليقدم لها خاتم الزفاف الألماسي.

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وفي بداية الفيديو، أضيئت الغرفة المعتمة ليظهر حبيبها وخلفه عبارة "هل تتزوجينني؟"، وهو ما وافقت عليه فورًا، لتقوم بعدها باحتضانه. بعد مرور خمس سنوات على علاقتهما، فاجأ حبيب الفاشينيستا والمؤثرة الاجتماعية المصرية أصالة كامل، بطلب يدها للزواج في عيد ميلادها بأجواء رومانسية لطيفة بحضور الأصدقاء والمقربين.وبدا واضحًا أن أصالة تفاجأت من طلب حبيبها يدها للزواج، لا سيما وأنه تزامن مع عيد ميلادها الـ29، اذ شاركت مقطع فيديو عبر خاصية "الستوري" في "إنستغرام" لحظة ركوعه على إحدى ركبتيه ليقدم لها خاتم الزفاف الألماسي.وفي بداية الفيديو، أضيئت الغرفة المعتمة ليظهر حبيبها وخلفه عبارة "هل تتزوجينني؟"، وهو ما وافقت عليه فورًا، لتقوم بعدها باحتضانه.

كما نشرت فيديو لها وهي تطلق الزغاريد برفقة صديقاتها، وكتبت معلقةً عليه: أنا وأنا استمتع بعيد ميلادي الـ29، محاطة بأصدقائي الرائعين، وعائلتي، بينما أتزوج صديقي المفضل.