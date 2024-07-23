Advertisement

فنون ومشاهير

أطلقت الزغاريد وحضنته أمام الجميع.. حبيب "الفاشينيستا" المعروفة يطلب يدها للزواج في عيد ميلادها (صور)

Lebanon 24
23-07-2024 | 10:24
A-
A+
Doc-P-1225722-638573522329270625.jpg
Doc-P-1225722-638573522329270625.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بعد مرور خمس سنوات على علاقتهما، فاجأ حبيب الفاشينيستا والمؤثرة الاجتماعية المصرية أصالة كامل، بطلب يدها للزواج في عيد ميلادها بأجواء رومانسية لطيفة بحضور الأصدقاء والمقربين.

وبدا واضحًا أن أصالة تفاجأت من طلب حبيبها يدها للزواج، لا سيما وأنه تزامن مع عيد ميلادها الـ29، اذ شاركت مقطع فيديو عبر خاصية "الستوري" في "إنستغرام" لحظة ركوعه على إحدى ركبتيه ليقدم لها خاتم الزفاف الألماسي.
Advertisement

وفي بداية الفيديو، أضيئت الغرفة المعتمة ليظهر حبيبها وخلفه عبارة "هل تتزوجينني؟"، وهو ما وافقت عليه فورًا، لتقوم بعدها باحتضانه.
كما نشرت فيديو لها وهي تطلق الزغاريد برفقة صديقاتها، وكتبت معلقةً عليه: أنا وأنا استمتع بعيد ميلادي الـ29، محاطة بأصدقائي الرائعين، وعائلتي، بينما أتزوج صديقي المفضل.
 
 



وشاركت أصالة صورة تجمعها بخطيبها، دون أن تظهر ملامحه، وعلَّقت: "مفاجأة عيد ميلادي هذه الأفضل على الإطلاق.. قيل لي أن أبقي الأمر سرًا، لكني لا أستطيع التزام الصمت أكثر.. للأبد سيكون قريبًا، وللأبد لن يكون طويلًا كفاية.. شكرًا لكل رسائلكم وتعليقاتكم اللطيفة.. الآن إلى اللقاء". (فوشيا)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:31 | 2024-07-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:04 | 2024-07-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:45 | 2024-07-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2024-07-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:48 | 2024-07-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
12:00 | 2024-07-23
08:09 | 2024-07-23
04:45 | 2024-07-23
03:56 | 2024-07-23
03:34 | 2024-07-23
02:23 | 2024-07-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24