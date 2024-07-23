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فنون ومشاهير
أطلقت الزغاريد وحضنته أمام الجميع.. حبيب "الفاشينيستا" المعروفة يطلب يدها للزواج في عيد ميلادها (صور)
Lebanon 24
23-07-2024
|
10:24
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بعد مرور خمس سنوات على علاقتهما، فاجأ حبيب الفاشينيستا والمؤثرة الاجتماعية المصرية أصالة كامل، بطلب يدها للزواج في عيد ميلادها بأجواء رومانسية لطيفة بحضور الأصدقاء والمقربين.
وبدا واضحًا أن أصالة تفاجأت من طلب حبيبها يدها للزواج، لا سيما وأنه تزامن مع عيد ميلادها الـ29، اذ شاركت مقطع فيديو عبر خاصية "الستوري" في "إنستغرام" لحظة ركوعه على إحدى ركبتيه ليقدم لها خاتم الزفاف الألماسي.
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وفي بداية الفيديو، أضيئت الغرفة المعتمة ليظهر حبيبها وخلفه عبارة "هل تتزوجينني؟"، وهو ما وافقت عليه فورًا، لتقوم بعدها باحتضانه.
كما نشرت فيديو لها وهي تطلق الزغاريد برفقة صديقاتها، وكتبت معلقةً عليه: أنا وأنا استمتع بعيد ميلادي الـ29، محاطة بأصدقائي الرائعين، وعائلتي، بينما أتزوج صديقي المفضل.
وشاركت أصالة صورة تجمعها بخطيبها، دون أن تظهر ملامحه، وعلَّقت: "مفاجأة عيد ميلادي هذه الأفضل على الإطلاق.. قيل لي أن أبقي الأمر سرًا، لكني لا أستطيع التزام الصمت أكثر.. للأبد سيكون قريبًا، وللأبد لن يكون طويلًا كفاية.. شكرًا لكل رسائلكم وتعليقاتكم اللطيفة.. الآن إلى اللقاء". (فوشيا)
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