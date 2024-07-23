Advertisement

فنون ومشاهير

إيهاب توفيق يقرر خوض هذه التجربة للمرة الأولى

Lebanon 24
23-07-2024 | 23:00
A-
A+

Doc-P-1225782-638573626464686164.jpeg
Doc-P-1225782-638573626464686164.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن الفنان إيهاب توفيق عن خوضه تجربة غناء المهرجانات للمرة الأولى في مشواره الفني الممتد لأكثر من 30 عاماً.
وأعلن توفيق انتهاءه من تصوير أغنية مهرجانات على طريقة الفيديو كليب، في إحدى المناطق التي تطل على نيل القاهرة، وذلك بمشاركة مطرب المهرجانات إسلام شندي، والأغنية من كلمات وألحان شندي وتوزيع خليل وشندي، ومن المقرر عرضها في الفترة المقبلة على "يوتيوب"، وهي تحمل عدداً من المفاجآت، ومن المقرر أن تحقق نجاحاً كبيراً خلال طرحها عبر القنوات ومواقع السوشيال ميديا.
Advertisement
ويواصل إيهاب توفيق في الفترة الحالية التحضير لأكثر من أغنية جديدة سوف يتم طرحها تِباعاً، ويتعاون فيها مع أهم الموزّعين والملحنين في الوطن العربي، وذلك بعد فترة طويلة من الغياب، كما يواصل التحضير لأكثر من حفل سوف يتم الإعلان عن تفاصيلها الكاملة خلال الأسابيع المقبلة. (لها)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:04 | 2024-07-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:31 | 2024-07-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:34 | 2024-07-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:45 | 2024-07-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:48 | 2024-07-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
15:35 | 2024-07-23
12:00 | 2024-07-23
10:24 | 2024-07-23
08:09 | 2024-07-23
04:45 | 2024-07-23
03:56 | 2024-07-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24