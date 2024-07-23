26
o
بيروت
29
o
طرابلس
27
o
صور
29
o
جبيل
27
o
صيدا
28
o
جونية
21
o
النبطية
22
o
زحلة
22
o
بعلبك
16
o
بشري
25
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
إيهاب توفيق يقرر خوض هذه التجربة للمرة الأولى
Lebanon 24
23-07-2024
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن الفنان إيهاب توفيق عن خوضه تجربة غناء المهرجانات للمرة الأولى في مشواره الفني الممتد لأكثر من 30 عاماً.
وأعلن توفيق انتهاءه من تصوير أغنية مهرجانات على طريقة الفيديو كليب، في إحدى المناطق التي تطل على نيل القاهرة، وذلك بمشاركة مطرب المهرجانات إسلام شندي، والأغنية من كلمات وألحان شندي وتوزيع خليل وشندي، ومن المقرر عرضها في الفترة المقبلة على "يوتيوب"، وهي تحمل عدداً من المفاجآت، ومن المقرر أن تحقق نجاحاً كبيراً خلال طرحها عبر القنوات ومواقع السوشيال ميديا.
Advertisement
ويواصل إيهاب توفيق في الفترة الحالية التحضير لأكثر من أغنية جديدة سوف يتم طرحها تِباعاً، ويتعاون فيها مع أهم الموزّعين والملحنين في الوطن العربي، وذلك بعد فترة طويلة من الغياب، كما يواصل التحضير لأكثر من حفل سوف يتم الإعلان عن تفاصيلها الكاملة خلال الأسابيع المقبلة. (لها)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد مرور 15 عامًا... دانا الحلاني تعيد ارتداء فستان والدتها (صورة)
Lebanon 24
بعد مرور 15 عامًا... دانا الحلاني تعيد ارتداء فستان والدتها (صورة)
01:04 | 2024-07-23
23/07/2024 01:04:42
Lebanon 24
Lebanon 24
لم تره منذ سنوات طويلة.. ابن نادين الراسي من طليقها جيسكار ابي نادر أصبح شابا وسيما تعرفوا إليه (صورة)
Lebanon 24
لم تره منذ سنوات طويلة.. ابن نادين الراسي من طليقها جيسكار ابي نادر أصبح شابا وسيما تعرفوا إليه (صورة)
00:31 | 2024-07-23
23/07/2024 12:31:29
Lebanon 24
Lebanon 24
لهذا السبب قطع ناصيف زيتون شهر العسل في فرنسا.. وشاهدوا دانييلا رحمة لوحدها في اليونان (صور)
Lebanon 24
لهذا السبب قطع ناصيف زيتون شهر العسل في فرنسا.. وشاهدوا دانييلا رحمة لوحدها في اليونان (صور)
03:34 | 2024-07-23
23/07/2024 03:34:05
Lebanon 24
Lebanon 24
كانت مُحجبة.. فنانة لبنانية تُثير الجدل بإطلالة فاضحة! (صور)
Lebanon 24
كانت مُحجبة.. فنانة لبنانية تُثير الجدل بإطلالة فاضحة! (صور)
04:45 | 2024-07-23
23/07/2024 04:45:34
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل أيام من تسليم تاج ملكة جمال لبنان.. ياسمينا زيتون بفستان مكشوف تستمتع بوقتها في اليونان (صور)
Lebanon 24
قبل أيام من تسليم تاج ملكة جمال لبنان.. ياسمينا زيتون بفستان مكشوف تستمتع بوقتها في اليونان (صور)
01:48 | 2024-07-23
23/07/2024 01:48:40
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
15:35 | 2024-07-23
بعد شهرين على الجراحة.. فنان لبناني يطلّ على جمهوره: هذا ما أعلنه! (فيديو)
12:00 | 2024-07-23
بملابس البحر.. جاد الحاج وزوجته في شهر العسل: أي بلد اختارا؟ (صور)
10:24 | 2024-07-23
أطلقت الزغاريد وحضنته أمام الجميع.. حبيب "الفاشينيستا" المعروفة يطلب يدها للزواج في عيد ميلادها (صور)
08:09 | 2024-07-23
أطلّت فيه مؤخرًا وسرقت الأضواء.. هل سرقت نادين نجيم فستان زفاف دانييلا رحمة؟
04:45 | 2024-07-23
كانت مُحجبة.. فنانة لبنانية تُثير الجدل بإطلالة فاضحة! (صور)
03:56 | 2024-07-23
"منتجة ضحكت عليها".. باميلا الكيك تلجأ الى القضاء هذا ما حصل معها
فيديو
زلزال وتسونامي.. العالم الهولندي الشهير يُحذر من كارثة قد تقع في البحر المتوسط
Lebanon 24
زلزال وتسونامي.. العالم الهولندي الشهير يُحذر من كارثة قد تقع في البحر المتوسط
03:52 | 2024-07-23
24/07/2024 06:42:25
Lebanon 24
Lebanon 24
بكلفة أرخص من علبة سجائر.. مدفع ليزري يتوعد المسيّرات! (فيديو)
Lebanon 24
بكلفة أرخص من علبة سجائر.. مدفع ليزري يتوعد المسيّرات! (فيديو)
02:44 | 2024-07-23
24/07/2024 06:42:25
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب زوجته.. فنان شهير يبكي على الهواء ويكشف إصابتها بالسرطان (فيديو)
Lebanon 24
بسبب زوجته.. فنان شهير يبكي على الهواء ويكشف إصابتها بالسرطان (فيديو)
03:48 | 2024-07-22
24/07/2024 06:42:25
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24