إيهاب توفيق يقرر خوض هذه التجربة للمرة الأولى

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أعلن الفنان إيهاب توفيق عن خوضه تجربة غناء المهرجانات للمرة الأولى في مشواره الفني الممتد لأكثر من 30 عاماً.وأعلن توفيق انتهاءه من تصوير أغنية مهرجانات على طريقة الفيديو كليب، في إحدى المناطق التي تطل على نيل القاهرة، وذلك بمشاركة مطرب المهرجانات إسلام شندي، والأغنية من كلمات وألحان شندي وتوزيع خليل وشندي، ومن المقرر عرضها في الفترة المقبلة على "يوتيوب"، وهي تحمل عدداً من المفاجآت، ومن المقرر أن تحقق نجاحاً كبيراً خلال طرحها عبر القنوات ومواقع السوشيال ميديا.ويواصل إيهاب توفيق في الفترة الحالية التحضير لأكثر من أغنية جديدة سوف يتم طرحها تِباعاً، ويتعاون فيها مع أهم الموزّعين والملحنين في الوطن العربي، وذلك بعد فترة طويلة من الغياب، كما يواصل التحضير لأكثر من حفل سوف يتم الإعلان عن تفاصيلها الكاملة خلال الأسابيع المقبلة. (لها)