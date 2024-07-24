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فنون ومشاهير
"عشقني وعشقته".. نادين الراسي تتحدث عن علاقتها بممثل سوري شهير (فيديو)
Lebanon 24
24-07-2024
|
01:27
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ترددت أخبار مؤخرا عن وجود علاقة عاطفية تجمع ما بين الممثلة نادين الراسي وزميلها الممثل السوري باسم ياخور.
وردت نادين على الأخبار المنتشرة، وذلك بعد ظهورها في مقطع فيديو تتقرب منه بشكل وتحتضنه.
وقالت نادين على هامش حفل توزيع جوائز Biaf:"بسبب الأجواء بيني وبين باسم ياخور وضحكنا معاً كان هناك تعليقات عن وجود علاقة بيننا، لا أعرف هل لا يوجد زمالة في الحياة؟ لا يوجد محبة وإخلاص ووفاء وتعامل بدون كلفة وسوء نية؟ أنا أتصرف بهذه الطريقة العفوية".
وتابعت نادين: "أنا إذا أحببت سأخرج وأعلن وأقول أن هذا حبيبي، بدون الظهور بحركات من أجل لفت الأنظار".
وأكملت: "باسم ياخور أستاذ كبير وحبيبي وزميلي وصديقي عيوني وروحي إنسان طبيعي أكتر من هذا لا يوجد شيء، عرف نادين من الداخل وعشقها وأنا عرفت باسم من الداخل وعشقته ويقف الموضوع عند هذا الحد، لا يوجد حب أو غرام ولا أي شيء".
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وكان انتشر فيديو لنادين وباسم ياخور من كواليس تصوير مسلسل "قلب أسود" وظهرت نادين تتقرب منه وتحتضنه و"تشم" ملابسه مبدية إعجابها برائحته، مما أثار الجدل وتسبب في انتشار شائعات عنهما.(نواعم)
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