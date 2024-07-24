"شو هالقرف": فنانة لبنانية تُثير الجدل.. أطلت بقميص مُبلل والجمهور يصف أغنيتها بـ "الهابطة" (فيديو)

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أطلقت الفنانة نيكول سابا أغنية جديدة بعنوان "الكت كاتي" عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب.والأغنية من كلمات مصطفى حسن وألحان مصطفى العسال وتوزيع اماديو وتوزيع رقمي فيرال ويف.وتعتبر الأغنية صيفية بامتياز حيث أعلنت نيكول من خلالها حبها للصيف وملابسه وأسلوب حياته.الا ان الفيديو كليب أثار الجدل حيث أطلت نيكول بقميص أبيض مُبلل وهي ترقص على الشاطئ ، فاعتبر العديد من المتابعين إطلالتها جريئة، كما انتقد قسم من الجمهور كلمات الأغنية معتبرين انها "هابطة".ومن بين التعليقات: "شي بيقرف"، " يعني شو هالقرف بالكلمات" "انحطاط" وغيرها من الانتقادات اللاذعة.