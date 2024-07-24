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فنون ومشاهير
بسبب ''فيلم''..عودة قضية أحمد عزّ وزينة للساحة مجدداً
Lebanon 24
24-07-2024
|
23:00
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من جديد عادت أزمة الفنان أحمد عز والفنانة زينة إلى الساحة بسبب النجاح الكبير الذي حققه عز في فيلمه الأخير "ولاد رزق 3" وتحقيقه إيرادات ضخمة تخطت الـ240 مليون جنيه احتل بها قائمة أعلى الأفلام تحقيقاً للإيرادات في تاريخ السينما المصرية.
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وقدم معتز الدكر، محامي الفنانة زينة طلبا جديداً لمحكمة الأسرة طالب فيه بزيادة نفقة طفليها من أحمد عز، وأرفق به مستندات رسمية للدخل السنوي الذي يحصل عليه، على إثر الإعلان عن إيرادات فيلم "ولاد رزق"، إضافة إلى الإعلانات الدعائية التي شارك فيها مؤخرا، إضافة إلى مسرحيته الأخيرة "ملك والشاطر" التي قدمها في المملكة العربية السعودية.
وجاء طلب محامي زينة بزيادة النفقة بعد حصولها على حكم من محكمة الأسرة بتخصيص نفقة شهرية لنجليها التوأم من عز تقدر بمبلغ 50 ألف جنيه مصري شهرياً استناداً إلى اعماله في السنوات الأخيرة، والتي قدم بها محامي زينة مذكرة كشف من خلالها ارتفاع دخل عز من أعماله الفنية. (لها)
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