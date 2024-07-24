مروان خوري يتصدر التريند بأغنية جديدة

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طرح النجم مروان خوري أغنية جديدة، بعنوان "الأنا"، وتمكن خلال ساعات قليلة من تصدر التريند على السوشيال ميديا.وتمكن شاعر الأغنية علي المولى بكلماته من لمس مشاعر الناس، حيث تحدث عن الأنانية بطريقة بسيطة تحاكي جميع المستمعين، وأكملها لحن مروان خوري الممتع وصوته العذب، فكانت أغنية متكاملة تستحق تصدر التريند.وحرص النجم على تصوير الأغنية على طريقة الفيديو كليب تحت إدارة المخرج اللبناني وليد ناصيف الذي نقل فكرة الاغنية بصور واقعية متداخلة مع الصور الإبداعية، بينما اكتفى مروان بتقديم الاغنية وبعض المشاهد التمثيلية الجديدة عليه ولكنها تناسب شخصيته.(لها)