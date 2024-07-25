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فنون ومشاهير

أحد رواد الفن في بلده... الموت يُغيّب فناناً معروفاً (صورة)

Lebanon 24
25-07-2024 | 05:55
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أعلن الفنان حبيب غلوم، عبر صفحته الرسمية على " انستغرام"، عن وفاة الفنان الإماراتي طاغن جمعة التميمي، أحد رواد الفن في دولة الإمارات.
وقال غلوم عن الفنان الراحل: "ساهم في تأسيس نهضة الدراما الإماراتية والخليجية". (سيدتي)
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الفنان الإماراتي طاغن جمعة التميمي - صورة أرشيفية
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وفاة

فنان

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