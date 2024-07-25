أحد رواد الفن في بلده... الموت يُغيّب فناناً معروفاً (صورة)

أعلن الفنان حبيب غلوم، عبر صفحته الرسمية على " انستغرام"، عن وفاة الفنان الإماراتي طاغن جمعة التميمي، أحد رواد الفن في دولة الإمارات.

وقال غلوم عن الفنان الراحل: "ساهم في تأسيس نهضة الدراما الإماراتية والخليجية". (سيدتي)