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فنون ومشاهير

"سمعت أخبار ما صدقتها".. جوانا كركي: "لو ماغي بو غصن بتسمع شو بيحكوا عليها كانت ما اخدت حدا"

Lebanon 24
25-07-2024 | 08:12
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قالت الممثلة جوانا كركي "لو الممثلة ماغي بو غصن بتسمع شو بيحكوا الممثلين عليها كانت ما اخدت حدا معها على أعمالها".
 
 
وأضافت أنّ الممثلين يكذبون على بوغصن، وقالت: "سمعت أخبار عن ماغي ما صدقتها".
 
 
وقالت: "الممثل اللبنانيّ بيركض" وين ما بلاقي رزقته، وأنا مش هيك". (رصد لبنان 24)
 
 
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