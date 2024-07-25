"سمعت أخبار ما صدقتها".. جوانا كركي: "لو ماغي بو غصن بتسمع شو بيحكوا عليها كانت ما اخدت حدا"

قالت الممثلة جوانا كركي "لو الممثلة ماغي بو غصن بتسمع شو بيحكوا الممثلين عليها كانت ما اخدت حدا معها على أعمالها".



وأضافت أنّ الممثلين يكذبون على بوغصن، وقالت: "سمعت أخبار عن ماغي ما صدقتها".

وقالت: "الممثل اللبنانيّ بيركض" وين ما بلاقي رزقته، وأنا مش هيك". (رصد لبنان 24)