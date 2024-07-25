30
o
بيروت
32
o
طرابلس
30
o
صور
31
o
جبيل
30
o
صيدا
31
o
جونية
27
o
النبطية
27
o
زحلة
27
o
بعلبك
22
o
بشري
29
o
بيت الدين
29
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
بعد إصابته بمرض... فنان يستعدّ لإحياء حفلٍ في لبنان
Lebanon 24
25-07-2024
|
09:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
يستعد الفنان محمد فؤاد لإحياء حفله الغنائي في لبنان اليوم الخميس، بعنوان "ديسكو 90"، بصحبة عدد من نجوم التسعينيات مثل حميد الشاعري وهشام عباس وإيهاب توفيق وحسام حسني، وذلك بعد إعلان إصابته خلال الفترة الماضية بمرض العصب السابع.
Advertisement
ويعتبر هذا الظهور الأول للفنان محمد فؤاد، بعد إعلان إصابته خلال الفترة الماضية بالعصب السابع، وهو في المراحل الأخيرة من تعافيه من هذا المرض، حيث بدأ يعانى منه منذ نيسان الماضي، وتحديداً منذ حفل زفاف نجله الأكبر عبدالرحمن.
وأكد محمد فؤاد في اللقاء الإعلامي أن "لبنان بلد الفرحة والبهجة والابتسامة"، مضيفاً "إحنا بنعشق لبنان وشعب لبنان، وعارفين إن مصر في قلب كل لبناني". (الامارات 24)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
إعلامية شهيرة تنفصل عن زوجها
Lebanon 24
إعلامية شهيرة تنفصل عن زوجها
02:15 | 2024-07-25
25/07/2024 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الحر أخرجها من مخابئها: الأفاعي مُنتشرة في لبنان.. هل لدغتها قاتلة؟ (صور)
Lebanon 24
الحر أخرجها من مخابئها: الأفاعي مُنتشرة في لبنان.. هل لدغتها قاتلة؟ (صور)
02:30 | 2024-07-25
25/07/2024 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل ستنتهي معركة لبنان قريباً؟ صحيفة إسرائيلية تُعلن!
Lebanon 24
هل ستنتهي معركة لبنان قريباً؟ صحيفة إسرائيلية تُعلن!
15:45 | 2024-07-24
24/07/2024 03:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أصوات انفجارات قويّة تهزّ الجنوب الآن.. ماذا يجري؟
Lebanon 24
أصوات انفجارات قويّة تهزّ الجنوب الآن.. ماذا يجري؟
16:18 | 2024-07-24
24/07/2024 04:18:10
Lebanon 24
Lebanon 24
بدت مُتعبة.. جيسيكا عازار ببطن منتفخ في أواخر أشهر حملها (صور)
Lebanon 24
بدت مُتعبة.. جيسيكا عازار ببطن منتفخ في أواخر أشهر حملها (صور)
04:51 | 2024-07-25
25/07/2024 04:51:27
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
11:30 | 2024-07-25
شوهدا معا.. عارضة أزياء لبنانية على علاقة بنجم كرة قدم شهير
08:12 | 2024-07-25
"سمعت أخبار ما صدقتها".. جوانا كركي: "لو ماغي بو غصن بتسمع شو بيحكوا عليها كانت ما اخدت حدا"
05:55 | 2024-07-25
أحد رواد الفن في بلده... الموت يُغيّب فناناً معروفاً (صورة)
04:51 | 2024-07-25
بدت مُتعبة.. جيسيكا عازار ببطن منتفخ في أواخر أشهر حملها (صور)
04:15 | 2024-07-25
بدت كالأجنبيات.. بطلة مسلسل "لعبة حب" السورية تخطف الأنظار (فيديو)
03:15 | 2024-07-25
سيُصبح "صهر" لبنان الجديد.. خطيب نادين نسب نجيم السوري يتحدث عن زفافهما المُرتقب
فيديو
شارك في حرب الخليج وزوجته ممثلة سابقة.. طيار هو الأبرز كنائب لكامالا هاريس
Lebanon 24
شارك في حرب الخليج وزوجته ممثلة سابقة.. طيار هو الأبرز كنائب لكامالا هاريس
03:41 | 2024-07-25
25/07/2024 20:09:26
Lebanon 24
Lebanon 24
"شو هالقرف": فنانة لبنانية تُثير الجدل.. أطلت بقميص مُبلل والجمهور يصف أغنيتها بـ "الهابطة" (فيديو)
Lebanon 24
"شو هالقرف": فنانة لبنانية تُثير الجدل.. أطلت بقميص مُبلل والجمهور يصف أغنيتها بـ "الهابطة" (فيديو)
02:20 | 2024-07-24
25/07/2024 20:09:26
Lebanon 24
Lebanon 24
زلزال وتسونامي.. العالم الهولندي الشهير يُحذر من كارثة قد تقع في البحر المتوسط
Lebanon 24
زلزال وتسونامي.. العالم الهولندي الشهير يُحذر من كارثة قد تقع في البحر المتوسط
03:52 | 2024-07-23
25/07/2024 20:09:26
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24