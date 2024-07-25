بعد إصابته بمرض... فنان يستعدّ لإحياء حفلٍ في لبنان

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يستعد الفنان محمد فؤاد لإحياء حفله الغنائي في لبنان اليوم الخميس، بعنوان "ديسكو 90"، بصحبة عدد من نجوم التسعينيات مثل حميد الشاعري وهشام عباس وإيهاب توفيق وحسام حسني، وذلك بعد إعلان إصابته خلال الفترة الماضية بمرض العصب السابع.ويعتبر هذا الظهور الأول للفنان محمد فؤاد، بعد إعلان إصابته خلال الفترة الماضية بالعصب السابع، وهو في المراحل الأخيرة من تعافيه من هذا المرض، حيث بدأ يعانى منه منذ نيسان الماضي، وتحديداً منذ حفل زفاف نجله الأكبر عبدالرحمن.وأكد محمد فؤاد في اللقاء الإعلامي أن "لبنان بلد الفرحة والبهجة والابتسامة"، مضيفاً "إحنا بنعشق لبنان وشعب لبنان، وعارفين إن مصر في قلب كل لبناني". (الامارات 24)