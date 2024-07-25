Advertisement

فنون ومشاهير

بعد إصابته بمرض... فنان يستعدّ لإحياء حفلٍ في لبنان

Lebanon 24
25-07-2024 | 09:45
A-
A+
Doc-P-1226454-638575206231443491.jpg
Doc-P-1226454-638575206231443491.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يستعد الفنان محمد فؤاد لإحياء حفله الغنائي في لبنان اليوم الخميس، بعنوان "ديسكو 90"، بصحبة عدد من نجوم التسعينيات مثل حميد الشاعري وهشام عباس وإيهاب توفيق وحسام حسني، وذلك بعد إعلان إصابته خلال الفترة الماضية بمرض العصب السابع.
Advertisement

ويعتبر هذا الظهور الأول للفنان محمد فؤاد، بعد إعلان إصابته خلال الفترة الماضية بالعصب السابع، وهو في المراحل الأخيرة من تعافيه من هذا المرض، حيث بدأ يعانى منه منذ نيسان الماضي، وتحديداً منذ حفل زفاف نجله الأكبر عبدالرحمن.

وأكد محمد فؤاد في اللقاء الإعلامي أن "لبنان بلد الفرحة والبهجة والابتسامة"، مضيفاً "إحنا بنعشق لبنان وشعب لبنان، وعارفين إن مصر في قلب كل لبناني". (الامارات 24)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
11:30 | 2024-07-25
08:12 | 2024-07-25
05:55 | 2024-07-25
04:51 | 2024-07-25
04:15 | 2024-07-25
03:15 | 2024-07-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24