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فنون ومشاهير

يعمل في الغابون ومن أثرياء النبطية.. زوج فنانة عربية شهيرة اللبناني يُعايدها بعيد ميلادها بطريقة رومانسية (صور)

Lebanon 24
26-07-2024 | 03:48
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احتفل رجل الأعمال اللبناني وليد عواضة بعيد ميلاد زوجته الفنانة الجزائرية أمل بو شوشة بطريقة رومانسية.

فقد نشر عواضة صورا عبر حسابه على تطبيق انستغرام، حيث أطل برفقة أمل إلى جانب حوض السباحة وهو يعانقها.
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وعلق عواضة على الصور قائلا: "أتمنى أسعد ميلاد لحب حياتي. عيد ميلاد سعيد أمولة".
 
 
 
 
 
 
وتزوجت أمل بو شوشة من عواضة عام 2015 وهو يعتبر من أثرياء لبنان ومن منطقة النبطية حيث يعمل في الغابون في أفريقيا. وفي عام 2017 رزقا بابنتهما الوحيدة "ليا".

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