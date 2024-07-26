متى سيكون زفاف نور ستارز وخطيبها؟

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غلبت أجواء الحب والرومنسية على الفيديو الذي نشرته المؤثرة واليوتيوبر نور ستارز على قناتها الرسمية في "يوتيوب"، وشاركها فيه خطيبها كريم الشريف.وفي هذا الفيديو قررت نور وكريم الكشف عن تفاصيل علاقة الحب التي جمعتهما وتكللت بالخطوبة، والإجابة عن أسئلة المتابعين.وقال كريم الشريف إنه لم يكن يتابع محتوى نور على مواقع التواصل الاجتماعي، والتقاها صدفة خلال حدث مهم لم يكن أيٌ منهما سيوجَد فيه، إلا أنهما اضطرا للذهاب إليه، لافتًا إلى أنه أعجب بها منذ اللحظة الأولى، ولفتت نظره بجمالها.وأضافت نور أنها شعرت منذ البداية بإعجابه، كما أنها بادلته المشاعر نفسها، ووقعت في حبه، معقبةً: منذ اللحظة الأولى شعرت بأنه سيكون لي، ويركّز نظره عليّ، شعرتُ بذلك.وحول من الذي اعترف بالحب أولاً، أوضحت نور أن كريم هو أول من اعترف، مشيرةً إلى أنها لم تعترف بحبها له مباشرة، معلقةً: علقته فيني.وعن حفل الزفاف، أكد الثنائي أنهما لم يحددا موعدًا بعد، إلا أنه سيكون العام القادم 2025، إذ سيحتفلان أولاً بخطبتهما في حفلٍ ضخم.وبيّن كريم أنه يحمل الجنسية الأردنية، فيما يعود أصل عائلته إلى السعودية، وأنه ولد ونشأ في دبي، ويعمل في التجارة.غلبت أجواء الحب والرومنسية على الفيديو الذي نشرته المؤثرة واليوتيوبر نور ستارز على قناتها الرسمية في "يوتيوب"، وشاركها فيه خطيبها كريم الشريف.فيما أعربت نور عن حبها الكبير له قائلة: هو توأم روحي وأنا بحبه كتير، ولقيت فيه السند والأمان، وأنا أحبه من قبل ما أنولد ورح أبقى أحبه إلى حين أطلع من الدنيا.وأكدت أنه من الطبيعي أن يتغير محتواها بعد خطبتها، فهي تصور حياتها اليومية، ومن الطبيعي أن تختلف حياتها بعد دخولها مرحلة الخطوبة، وسيظهر خطيبها كريم معها دائمًا.ولفتت إلى أن أكثر ما يزعجها بكريم نومه المبكر، فهي تحب الليل، وهو يحب النهار، ما يجعلهما يجدان صعوبةً في تنظيم وقتيهما.وكانت اليوتيوبر الشهيرة قد تصدرت التريند على مواقع التواصل الاجتماعي قبل شهر، بعد إعلان خطبتها من شاب يدعى كريم، وجاء ذلك بعدما أعلنت قبل يوم واحد فقط أن حسابها على "إنستغرام" قد اخترق، وأنها تتعرض للابتزاز من المخترقين، ويطلبون منها دفع مبلغ مالي ضخم لقاء إعادة الحساب.(فوشيا)