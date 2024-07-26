تزوجا قبل أكثر من سنة ورُزقا بطفلة... هل انفصلت بطلة "التفاح الحرام" عن زوجها؟

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ومع انتشار خبر مفاده أنّ إيدا إيجه ألغت هي وزوجها متابعة أحدهما الآخر على إنستغرام وقرّرا الانفصال، ردّت مستغربةً الشائعة وقالت "عيب وحرام". ردّت بطلة مسلسل "التّفاح الحرام" الممثلة التركية إيدا إيجه على شائعة مسيئة طالتها في السّاعات الماضية تتعلّق بانفصالها عن زوجها لاعب كرة السلّة بوراهان تونجر، الذي ارتبطت به رسميًّا في حفل زفاف ضخم أقيم في حزيران 2023 بحضور عدد كبير من المشاهير.ومع انتشار خبر مفاده أنّ إيدا إيجه ألغت هي وزوجها متابعة أحدهما الآخر على إنستغرام وقرّرا الانفصال، ردّت مستغربةً الشائعة وقالت "عيب وحرام".

وقالت إنّ هذا الخبر عارٍ من الصّحّة، وشدّدت على أنّ زوجها بالأساس لا يستخدم تطبيق إنستغرام، ولقد مضى شهر على إغلاق حسابه.

وسألت: "ما علاقة الطلاق بهذا الموضوع؟" وتابعت بحزن أنّ "لديهما طفلة تبلغ من العمر ثلاثة أشهر وما يفعلونه عيب وحرام. هما سعيدان ويعيشان بطمأنينة ويهتمّان بتربية طفلتهما، ومن أطلقوا هذه الشائعة أترك أمرهم إلى الله". (بصراحة)