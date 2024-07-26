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فنون ومشاهير

بعد "تأهيلها نفسياً"... شيرين عبد الوهاب تتردّد على إحدى صالات "الجيم"

Lebanon 24
26-07-2024 | 07:42
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استطاعت الفنانة شيرين عبد الوهاب الخروج من الحالة النفسية السيئة التي عانتها بعد أزمتها الأخيرة مع طليقها حسام حبيب، حيث كشفت مصادر مقرّبة منها أنها بدأت في الفترة الأخيرة العودة إلى حياتها الطبيعية.
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وأكدت المصادر في تصريحات صحافية أن شيرين عبد الوهاب بدأت الخطوات الأولى لاستعادة حيويتها حتى تتمكن من العودة إلى نشاطها الفني، حيث إنها باتت تتردّد على إحدى صالات الجيم، من أجل التأهيل النفسي وممارسة الرياضة، كما تتبع نظاماً غذائياً لخسارة الوزن الزائد قبل أن تلتقي بجمهورها الذي اعتاد أن يراها في أبهى صورة، وأنها تخطّت أزمتها مع طليقها، وتشهد حالتها الصحية والنفسية تحسناً كبيراً.
وكانت شيرين عبد الوهاب قد أصدرت بياناً صحافياً أعلنت من خلاله اعتذارها لجمهورها في لبنان عن عدم تمكّنها من إحياء حفل كان مقرراً موعده مساء السبت 20 تموز، في واجهة بيروت البحرية، وذلك لأسباب خاصة بها.
وقدّمت شيرين من خلال البيان الذي نشرته الشركة المنظّمة للحفل اعتذاراً لجميع محبيها والذين اشتروا تذاكر الحفل، آملةً منهم تفهّم أسباب الإلغاء، وواعدةً إياهم بإقامة هذا الحفل بمجرد زوال الأسباب الخارجة عن إرادتها.
كما أعلنت الشركة المنظّمة لحفل شيرين في تركيا عن تأجيل الحفل الذي كان مقرراً أن تحييه في 3 آب المقبل لظروف خاصة.
وأصدرت الشركة بياناً صحافياً قالت فيه: "نظراً لظروف خاصة تمر بها الفنانة شيرين، تم تأجيل حفل تركيا وسيتم الإعلان عن التاريخ الجديد في وقت لاحق". (فوشيا)
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