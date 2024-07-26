مفاجأة في الأولمبياد.. أغنية ثورية بأسلوب فرقة "الميتال" الشهيرة

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قدّمت فرقة موسيقى الميتال الفرنسية "غوجيرا" بالتعاون مع مغنية الأوبرا الفرنسية السويسرية مارينا فيوتي أغنية "آه! سا إيرا" "Ah ! Ca ira" الثورية الفرنسية في حفل افتتاح الألعاب الأولمبية، الجمعة، في باريس.وشكّلت هذه الفقرة مفاجأة خلال الاحتفال الذي يستمر ثلاث ساعات و45 دقيقة ويقام للمرة الأولى خارج الملعب.ورغم الإجراءات الأمنية المكثفة والأمطار الغزيرة التي انهمرت، اصطف المشجعون على ضفتي نهر السين في باريس، لمشاهدة حفل افتتاح الأولمبياد الذي انطلق بتصاعد عمود ضخم من الدخان بألوان علم فرنسا.