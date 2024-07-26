29
o
بيروت
30
o
طرابلس
28
o
صور
29
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
22
o
النبطية
20
o
زحلة
20
o
بعلبك
17
o
بشري
25
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
مفاجأة في الأولمبياد.. أغنية ثورية بأسلوب فرقة "الميتال" الشهيرة
Lebanon 24
26-07-2024
|
16:21
A-
A+
photos
0
A+
A-
قدّمت فرقة موسيقى الميتال الفرنسية "غوجيرا" بالتعاون مع مغنية الأوبرا الفرنسية السويسرية مارينا فيوتي أغنية "آه! سا إيرا" "Ah ! Ca ira" الثورية الفرنسية في حفل افتتاح الألعاب الأولمبية، الجمعة، في باريس.
Advertisement
وشكّلت هذه الفقرة مفاجأة خلال الاحتفال الذي يستمر ثلاث ساعات و45 دقيقة ويقام للمرة الأولى خارج الملعب.
ورغم الإجراءات الأمنية المكثفة والأمطار الغزيرة التي انهمرت، اصطف المشجعون على ضفتي نهر السين في باريس، لمشاهدة حفل افتتاح الأولمبياد الذي انطلق بتصاعد عمود ضخم من الدخان بألوان علم فرنسا.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
أطل ببدلة باللون الأزرق.. الجمهور يستقبل ناصيف زيتون بالزغاريد في "إهدنيات" وهذا ما أهداه لزوجته دانييلا رحمة
Lebanon 24
أطل ببدلة باللون الأزرق.. الجمهور يستقبل ناصيف زيتون بالزغاريد في "إهدنيات" وهذا ما أهداه لزوجته دانييلا رحمة
23:23 | 2024-07-25
25/07/2024 11:23:30
Lebanon 24
Lebanon 24
أصبحت صبية جميلة.. جيسيكا عازار برفقة ابنة زوجها في فرنسا تعرفوا إليها (صورة)
Lebanon 24
أصبحت صبية جميلة.. جيسيكا عازار برفقة ابنة زوجها في فرنسا تعرفوا إليها (صورة)
04:12 | 2024-07-26
26/07/2024 04:12:53
Lebanon 24
Lebanon 24
"صدمة" داخل معامل للمشروبات في لبنان!
Lebanon 24
"صدمة" داخل معامل للمشروبات في لبنان!
02:45 | 2024-07-26
26/07/2024 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تزوجا قبل أكثر من سنة ورُزقا بطفلة... هل انفصلت بطلة "التفاح الحرام" عن زوجها؟
Lebanon 24
تزوجا قبل أكثر من سنة ورُزقا بطفلة... هل انفصلت بطلة "التفاح الحرام" عن زوجها؟
06:07 | 2024-07-26
26/07/2024 06:07:43
Lebanon 24
Lebanon 24
القبيات حزينة... الشاب ماريو تُوفي بعد أسبوع في المستشفى
Lebanon 24
القبيات حزينة... الشاب ماريو تُوفي بعد أسبوع في المستشفى
05:12 | 2024-07-26
26/07/2024 05:12:02
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
16:51 | 2024-07-26
فنان راب يعلن ترشحه لانتخابات الرئاسة في تونس
15:04 | 2024-07-26
قدّم لها خاتماً من الألماس واحتفلا بمنتهى السرية.. خطوبة أديل وريتش بول رسمياً
12:52 | 2024-07-26
الجماهير تترقّب سيلين ديون في حفل افتتاح أولمبياد باريس
09:55 | 2024-07-26
كارول سماحة تحتفل بعيد ميلادها ورسالة لمتابعيها: "سنة أخرى من الحب والموسيقى"
07:42 | 2024-07-26
بعد "تأهيلها نفسياً"... شيرين عبد الوهاب تتردّد على إحدى صالات "الجيم"
06:07 | 2024-07-26
تزوجا قبل أكثر من سنة ورُزقا بطفلة... هل انفصلت بطلة "التفاح الحرام" عن زوجها؟
فيديو
بحضور حشدٍ من زعماء العالم.. إنطلاقة تاريخية لأولمبياد باريس 2024!
Lebanon 24
بحضور حشدٍ من زعماء العالم.. إنطلاقة تاريخية لأولمبياد باريس 2024!
13:27 | 2024-07-26
27/07/2024 02:30:51
Lebanon 24
Lebanon 24
شارك في حرب الخليج وزوجته ممثلة سابقة.. طيار هو الأبرز كنائب لكامالا هاريس
Lebanon 24
شارك في حرب الخليج وزوجته ممثلة سابقة.. طيار هو الأبرز كنائب لكامالا هاريس
03:41 | 2024-07-25
27/07/2024 02:30:51
Lebanon 24
Lebanon 24
"شو هالقرف": فنانة لبنانية تُثير الجدل.. أطلت بقميص مُبلل والجمهور يصف أغنيتها بـ "الهابطة" (فيديو)
Lebanon 24
"شو هالقرف": فنانة لبنانية تُثير الجدل.. أطلت بقميص مُبلل والجمهور يصف أغنيتها بـ "الهابطة" (فيديو)
02:20 | 2024-07-24
27/07/2024 02:30:51
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24