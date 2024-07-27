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فنون ومشاهير
ابن زوج الإعلامية ديانا فاخوري يُعايدها بمناسبة عيد ميلادها.. وهكذا رت عليه (صورة)
Lebanon 24
27-07-2024
|
01:53
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نشر فيليب ماهر، إبن جيري ماهر زوج الإعلاميّة في قناة mtv ديانا فاخوري، صورة تجمعه بزوجة والده وذلك بمناسبة عيد ميلادها.
وعلّق على الصورة قائلا: "عيد سعيد لأفضل زوجة أب. أتمنى لك الأفضل في الحياة والنجاح".
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فردت عليه ديانا قائلة: "شكرا طفلي ليحميك الرب انت وشقيقك ووالدك. عائلتي الجميلة. أحبك".
تجدر الإشارة إلى أنّ ديانا وجيري ماهر رُزقا بابنهما الأوّل دانيال قبل فترة قصيرة.
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