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فنون ومشاهير

ابن زوج الإعلامية ديانا فاخوري يُعايدها بمناسبة عيد ميلادها.. وهكذا رت عليه (صورة)

Lebanon 24
27-07-2024 | 01:53
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نشر فيليب ماهر، إبن جيري ماهر زوج الإعلاميّة في قناة mtv ديانا فاخوري، صورة تجمعه بزوجة والده وذلك بمناسبة عيد ميلادها.

وعلّق على الصورة قائلا: "عيد سعيد لأفضل زوجة أب. أتمنى لك الأفضل في الحياة والنجاح".
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فردت عليه ديانا قائلة: "شكرا طفلي ليحميك الرب انت وشقيقك ووالدك. عائلتي الجميلة. أحبك".
 
 
 
 
تجدر الإشارة إلى أنّ ديانا وجيري ماهر رُزقا بابنهما الأوّل دانيال قبل فترة قصيرة.



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