ابن زوج الإعلامية ديانا فاخوري يُعايدها بمناسبة عيد ميلادها.. وهكذا رت عليه (صورة)

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نشر فيليب ماهر، إبن جيري ماهر زوج الإعلاميّة في قناة mtv ديانا فاخوري، صورة تجمعه بزوجة والده وذلك بمناسبة عيد ميلادها.وعلّق على الصورة قائلا: "عيد سعيد لأفضل زوجة أب. أتمنى لك الأفضل في الحياة والنجاح".فردت عليه ديانا قائلة: "شكرا طفلي ليحميك الرب انت وشقيقك ووالدك. عائلتي الجميلة. أحبك".