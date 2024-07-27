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فنون ومشاهير

تسبّب بإقفال طريق صيدا - بيروت.. تمام بليق: "خفت وفتت على الحمّام صرت أبكي"

Lebanon 24
27-07-2024 | 09:00
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قال مُقدّم البرامج تمام بليق "أنا حدا مني نمرود، بس فيني صير نمرود"، وأوضح أنّه في برنامجه يعتمد أسلوب الإستفزاز.
 
 
وأضاف أنّه حين أصبح مشهوراً "كبرت الخسّة براسي، وبطلت إتهدى وشفت حالي على الناس كتير".
 
 
وقال إنّه بسبب حلقة أجراها مع الفنانة ميّ حريري، تمّ إقفال طريق صيدا - بيروت، وتابع: "دخلت إلى الحمام وبدأت بالبكاء، خفت". (رصد لبنان 24)
 
 
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