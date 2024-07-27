من على سرير المرض.. تيكتوكر لبنانية توجه رسالة لمتابعيها

تصدر اسم التيكتوكر ليا حمزة محركات البحث والتريند بعد ان كشفت ا عن تعرضها لأزمة صحية، مما دفعها للغياب عن متابعيها، وذلك عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، مستخدمة خاصية "الستوري".

وظهرت حمزة وهي مستلقية على سرير في أحد المستشفيات، وعلقت قائلة :"بعتذر أني ما عم أتفاعل، صحتي صرلها فترة متدهورة، وبدي أعطي صحتي ونفسي شوية وقت لصير أحسن إنشالله". (الجديد)

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