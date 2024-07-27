ما جديد الفنان سعد رمضان؟

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أطلق النجم سعد رمضان سينغل غنائي بعنوان "أصلًا حليان" والذي يعتبر أجدد أعماله الفنية.العمل أصبح متوفرًا على جميع المنصات الموسيقية على طريقة الفيديو كليب بعدسة المخرج وليد ناصيف الذي قدم العمل مزج بين طريقة الذكاء الاصطناعي AI والواقع كخطوة جديدة واستباقية في الوسط.من جهة أخرى، عاد سعد رمضان من دبي بعد احيائه لحفل جماهيري مكتمل العدد، كما ويستعد لاحياء حفل في La scène في الثاني من اب القادم.