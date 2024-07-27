29
o
بيروت
30
o
طرابلس
28
o
صور
29
o
جبيل
29
o
صيدا
29
o
جونية
22
o
النبطية
22
o
زحلة
23
o
بعلبك
19
o
بشري
25
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
ما جديد الفنان سعد رمضان؟
Lebanon 24
27-07-2024
|
15:20
A-
A+
photos
0
A+
A-
أطلق النجم سعد رمضان سينغل غنائي بعنوان "أصلًا حليان" والذي يعتبر أجدد أعماله الفنية.
العمل أصبح متوفرًا على جميع المنصات الموسيقية على طريقة الفيديو كليب بعدسة المخرج وليد ناصيف الذي قدم العمل مزج بين طريقة الذكاء الاصطناعي AI والواقع كخطوة جديدة واستباقية في الوسط.
Advertisement
من جهة أخرى، عاد سعد رمضان من دبي بعد احيائه لحفل جماهيري مكتمل العدد، كما ويستعد لاحياء حفل في La scène في الثاني من اب القادم.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
أطلا معاً للمرة الأولى بعد شهر العسل.. دانييلا رحمة تحضر حفل ناصيف زيتون وهكذا رحب بها (فيديو)
Lebanon 24
أطلا معاً للمرة الأولى بعد شهر العسل.. دانييلا رحمة تحضر حفل ناصيف زيتون وهكذا رحب بها (فيديو)
00:43 | 2024-07-27
27/07/2024 12:43:06
Lebanon 24
Lebanon 24
بحضور زوجها وبناتها.. نانسي عجرم بإطلالة غير "مُعتادة" في جبيل والجمهور ينتقد فستانها (فيديو)
Lebanon 24
بحضور زوجها وبناتها.. نانسي عجرم بإطلالة غير "مُعتادة" في جبيل والجمهور ينتقد فستانها (فيديو)
01:19 | 2024-07-27
27/07/2024 01:19:50
Lebanon 24
Lebanon 24
رسمياً.. إليكم نتائج الإمتحانات الرسمية
Lebanon 24
رسمياً.. إليكم نتائج الإمتحانات الرسمية
17:18 | 2024-07-27
27/07/2024 05:18:06
Lebanon 24
Lebanon 24
دعته إلى زفافها ولم يأتِ... ممثلة لبنانيّة عن هشام حداد: "أنا ربياني معو"
Lebanon 24
دعته إلى زفافها ولم يأتِ... ممثلة لبنانيّة عن هشام حداد: "أنا ربياني معو"
05:49 | 2024-07-27
27/07/2024 05:49:09
Lebanon 24
Lebanon 24
تسبّب بإقفال طريق صيدا - بيروت.. تمام بليق: "خفت وفتت على الحمّام صرت أبكي"
Lebanon 24
تسبّب بإقفال طريق صيدا - بيروت.. تمام بليق: "خفت وفتت على الحمّام صرت أبكي"
09:00 | 2024-07-27
27/07/2024 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
16:45 | 2024-07-27
ندى كوسا تحصد لقب ملكة جمال لبنان للعام 2024 (صورة)
12:47 | 2024-07-27
من على سرير المرض.. تيكتوكر لبنانية توجه رسالة لمتابعيها
09:40 | 2024-07-27
مخرج معروف جدّاً اعتدى بالضرب على أحد الأشخاص... إليكم تفاصيل ما حدث
09:00 | 2024-07-27
تسبّب بإقفال طريق صيدا - بيروت.. تمام بليق: "خفت وفتت على الحمّام صرت أبكي"
07:10 | 2024-07-27
والد الإعلاميّة رنيم بوخزام في ذمة الله: "هلق خلص كل شي"
06:49 | 2024-07-27
لا يُمكنها العودة إلى بريطانيا... الأمير هاري: حياة زوجتي ميغان ماركل في خطر
فيديو
دمر عشرات المنازل.. حريق غابات في كاليفورنيا يتسبب بعمليات إجلاء في 4 مقاطعات (فيديو)
Lebanon 24
دمر عشرات المنازل.. حريق غابات في كاليفورنيا يتسبب بعمليات إجلاء في 4 مقاطعات (فيديو)
03:57 | 2024-07-27
28/07/2024 04:52:41
Lebanon 24
Lebanon 24
بحضور حشدٍ من زعماء العالم.. إنطلاقة تاريخية لأولمبياد باريس 2024!
Lebanon 24
بحضور حشدٍ من زعماء العالم.. إنطلاقة تاريخية لأولمبياد باريس 2024!
13:27 | 2024-07-26
28/07/2024 04:52:41
Lebanon 24
Lebanon 24
شارك في حرب الخليج وزوجته ممثلة سابقة.. طيار هو الأبرز كنائب لكامالا هاريس
Lebanon 24
شارك في حرب الخليج وزوجته ممثلة سابقة.. طيار هو الأبرز كنائب لكامالا هاريس
03:41 | 2024-07-25
28/07/2024 04:52:41
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24