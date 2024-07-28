صابر الرباعي حسم الأمر.. هل سنراه في عمل تمثيلي؟

ردّ الفنان صابر الرباعي على الأخبار التي انتشرت أخيراً حول دخوله عالم التمثيل بمشروع درامي مصري، قائلاً إنّ هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة، وقد سُئِل أكثر من مرة خلال الفترة الأخيرة عن التمثيل، لتظَلّ إجابته كما هي، مُعتَبِراً أنّه ليس ضد التمثيل، لكنّه اشترط في العمل الذي سيقدمه ألا ينتقص منه كمطرب، ويقدم كذلك عملاً فنياً جيداً يليق باسمه وتاريخه الفني الذي صنعه على مدار السنوات الماضية.

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وعلى صعيد أعماله الغنائية المقبلة، كشف الرباعي عن استعداده لإطلاق أغنيتين جديدتين خلال الفترة المقبلة، فقد انتهى مؤخراً من تسجيلهما رسمياً، ويستعد لطرحهما خلال فصل الصيف، وهما أغنيتان مصريتان، وسيصور إحداهما فيديو كليب. فيما نفى توقفه تماماً عن إصدار ألبومات غنائية، كاشفاً حبه لفكرة الألبومات، ولكن لا بد أن تتماشى مع الزمن الحالي، وهناك فكرة بأن يجمع كل الأغنيات الفردية التي أطلقتها في ألبوم؛ حتى لا تُنسَى مع مرور الوقت. (نواعم)