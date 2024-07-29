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فنون ومشاهير

​رحلت قبل عام... الكشف عن السبب الحقيقي لوفاة هذه الفنانة (صورة)

Lebanon 24
29-07-2024 | 08:45
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كُشف مؤخرًا عن السبب الحقيقي لوفاة الفنانة الأيرلندية سينيد أوكونور، وذلك بعد عام على إعلان وفاتها في العاصمة البريطانية لندن.

ووفقًا لموقع "Page six"، فإن شهادة وفاة الفنانة التي سجلها زوجها السابق جون رينولدز في لندن، أشارت إلى أن سينيد توفيت نتيجة معاناتها من مرض الانسداد الرئوي المزمن والربو.
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وأوضحت الصحيفة أيضًا أن الفنانة التي غيَّرت اسمها إلى "شهداء دافيد" بعد اعتناقها الإسلام، كانت تعاني أيضًا من عدوى في الجهاز التنفسي؛ ما أسهم في وفاتها.

وكانت الفنانة الأيرلندية توفيت في تاريخ 26 تموز 2023، عن عمر ناهز الـ56 عامًا. (فوشيا)
 
 
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