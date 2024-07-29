كشف الممثل الأميركي روبرت داوني جونيور عن عودته إلى التعاون مع شركة "مارفل" السينمائية، بفيلم يعرض في أيار 2026.



وبحسب مجلة "فاريتي"، من المرتقب أن يخرج فيلمه الجديد "المنتقمون: يوم القيامة "Avengers: Doomsday"، الأخوان جو وأنتوني روسو، اللذان أخرجا فيلم "المنتقمون: نهاية اللعبة" عام 2019، وفيه ماتت شخصية "أيرون مان" في ساحة المعركة.

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وسيؤدي روبرت داوني جونيور دور "فيكتور فون دوم" أو "دكتور دوم"، وهي شخصية شريرة مستوحاة من قصص "مارفل" الخيالية.







وكان داوني قد قال في مقابلات سابقة إنه منفتح على العودة إلى Marvel، لكن جمهوره افترض بطبيعة الحال أنه سيؤدي دور الرجل الحديدي/توني ستارك.



