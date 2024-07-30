Advertisement

فنون ومشاهير

ظهرت كالفارسات المحترفات... سيرين عبد النور تستعرض موهبة ابنتها وصورة طريفة لابنها

Lebanon 24
30-07-2024 | 03:02
A-
A+
Doc-P-1228191-638579313358123813.jpg
Doc-P-1228191-638579313358123813.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استعرضت النجمة سيرين عبد النور موهبة ابنتها تاليا من خلال مقاطع مصوّرة نشرتها عبر خاصية "الستوريز" في تطبيق "إنستغرام"، وثّقت من خلالها احترافها للفروسية


وظهرت تاليا في المقاطع المصوّرة وهي تمتطي صهوة الخيل وتقوده باحتراف وثقة على منحدر جبلي، وكان واضحاً أنها تتدرّب على الفروسية منذ سنوات، وتطوّرت موهبتها مع الوقت وباتت محترفة في ركوب الخيل.
Advertisement



وشاركت سيرين متابعيها أيضاً بصورة عفوية تجمع ابنتها وابنها كريستيانو من داخل السيارة، وبدت تاليا مُتعبة وشاردة، بينما ينام أخوها ببراءة على رِجلها، من شدة التعب من اللعب طوال النهار.



وتحرص النجمة اللبنانية دائماً على التواجد مع طفليها في كل المناسبات الخاصة ومنحهما الاهتمام والرعاية، ولا تتوانى عن مشاركة هذه اللحظات العفوية مع متابعيها الذين يتفاعلون دائماً مع طرافة كريستيانو وجمال تاليا وخجلها. (لها)
 
 
 

Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
02:16 | 2024-07-30
23:00 | 2024-07-29
16:00 | 2024-07-29
14:01 | 2024-07-29
14:00 | 2024-07-29
13:14 | 2024-07-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24