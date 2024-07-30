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فنون ومشاهير
ظهرت كالفارسات المحترفات... سيرين عبد النور تستعرض موهبة ابنتها وصورة طريفة لابنها
Lebanon 24
30-07-2024
|
03:02
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استعرضت النجمة سيرين عبد النور موهبة ابنتها تاليا من خلال مقاطع مصوّرة نشرتها عبر خاصية "الستوريز" في تطبيق "إنستغرام"، وثّقت من خلالها احترافها للفروسية
وظهرت تاليا في المقاطع المصوّرة وهي تمتطي صهوة الخيل وتقوده باحتراف وثقة على منحدر جبلي، وكان واضحاً أنها تتدرّب على الفروسية منذ سنوات، وتطوّرت موهبتها مع الوقت وباتت محترفة في ركوب الخيل.
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وشاركت سيرين متابعيها أيضاً بصورة عفوية تجمع ابنتها وابنها كريستيانو من داخل السيارة، وبدت تاليا مُتعبة وشاردة، بينما ينام أخوها ببراءة على رِجلها، من شدة التعب من اللعب طوال النهار.
وتحرص النجمة اللبنانية دائماً على التواجد مع طفليها في كل المناسبات الخاصة ومنحهما الاهتمام والرعاية، ولا تتوانى عن مشاركة هذه اللحظات العفوية مع متابعيها الذين يتفاعلون دائماً مع طرافة كريستيانو وجمال تاليا وخجلها. (لها)
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