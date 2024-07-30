تحدّث الفنان ربيع الأسمر عن بعض المواضيع السياسيّة خلال إحدى مقابلاته، وقال إنّ "حزب الله" وأمل" يُكملان بعضهما سياسيّاً"، وأشار إلى أنّ "الحزب" يُقاوم على الأرض، بينما "أمل" في مجلس النواب".

وأضاف الأسمر أنّه يدعم "المقاومة"، وأنّه ضدّ "الإحتلال الإسرائيليّ".

وقال إنّه لا يحبّ الأحزاب ولا يدعمها. (رصد لبنان 24)