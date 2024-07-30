31
o
بيروت
33
o
طرابلس
31
o
صور
32
o
جبيل
32
o
صيدا
32
o
جونية
29
o
النبطية
31
o
زحلة
32
o
بعلبك
27
o
بشري
30
o
بيت الدين
29
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
فنان لبنانيّ يتحدّث عن "الحزب" و"أمل"... ماذا قال عنهما؟
Lebanon 24
30-07-2024
|
07:20
A-
A+
photos
0
A+
A-
تحدّث الفنان ربيع الأسمر عن بعض المواضيع السياسيّة خلال إحدى مقابلاته، وقال إنّ "حزب الله" وأمل" يُكملان بعضهما سياسيّاً"، وأشار إلى أنّ "الحزب" يُقاوم على الأرض، بينما "أمل" في مجلس النواب".
وأضاف الأسمر أنّه يدعم "المقاومة"، وأنّه ضدّ "الإحتلال الإسرائيليّ".
وقال إنّه لا يحبّ الأحزاب ولا يدعمها. (رصد لبنان 24)
View this post on Instagram
A post shared by ltvmain (@ltvmain)
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
هذا ما ابلغه وهاب لبعض المقربين منه
Lebanon 24
هذا ما ابلغه وهاب لبعض المقربين منه
01:30 | 2024-07-30
30/07/2024 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
شهيد وجرحى.. غارة عنيفة تهزّ النبطية وهذا ما استهدفته!
Lebanon 24
شهيد وجرحى.. غارة عنيفة تهزّ النبطية وهذا ما استهدفته!
11:14 | 2024-07-29
29/07/2024 11:14:30
Lebanon 24
Lebanon 24
هزة أرضية شعر بها مواطنون في لبنان.. إليكم قوتها!
Lebanon 24
هزة أرضية شعر بها مواطنون في لبنان.. إليكم قوتها!
15:06 | 2024-07-29
29/07/2024 03:06:39
Lebanon 24
Lebanon 24
ما الذي يُقيّد "الرد الإسرائيليّ ضد لبنان"؟ معطيات مهمة جداً!
Lebanon 24
ما الذي يُقيّد "الرد الإسرائيليّ ضد لبنان"؟ معطيات مهمة جداً!
11:00 | 2024-07-29
29/07/2024 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا سيحصل إن قصفت إسرائيل مطار بيروت؟ مسؤولٌ بارز يكشف!
Lebanon 24
ماذا سيحصل إن قصفت إسرائيل مطار بيروت؟ مسؤولٌ بارز يكشف!
13:26 | 2024-07-29
29/07/2024 01:26:28
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
09:30 | 2024-07-30
وسام فارس: هكذا كانت ردّة فعل إبنتي عندما علمت بأنني سأتزوّج من سارة أبي كنعان
05:40 | 2024-07-30
بحضور جبران باسيل.. فنان لبنانيّ يحتفل بمعموديّة إبنه شربل (صور وفيديو)
03:02 | 2024-07-30
ظهرت كالفارسات المحترفات... سيرين عبد النور تستعرض موهبة ابنتها وصورة طريفة لابنها
02:16 | 2024-07-30
"متقدرش تشيل نص فيلم"... أحمد السبكي يرد على تصريحاته ضد ياسمين صبري
23:00 | 2024-07-29
بعد علاقة حب استمرت حوالى 10سنوات.. النجمة التركية تنفصل عن حبيبها
16:00 | 2024-07-29
روبرت داوني جونيور يعود لـ"مارفل".. بهذا الدور
فيديو
دمر عشرات المنازل.. حريق غابات في كاليفورنيا يتسبب بعمليات إجلاء في 4 مقاطعات (فيديو)
Lebanon 24
دمر عشرات المنازل.. حريق غابات في كاليفورنيا يتسبب بعمليات إجلاء في 4 مقاطعات (فيديو)
03:57 | 2024-07-27
30/07/2024 17:58:47
Lebanon 24
Lebanon 24
بحضور حشدٍ من زعماء العالم.. إنطلاقة تاريخية لأولمبياد باريس 2024!
Lebanon 24
بحضور حشدٍ من زعماء العالم.. إنطلاقة تاريخية لأولمبياد باريس 2024!
13:27 | 2024-07-26
30/07/2024 17:58:47
Lebanon 24
Lebanon 24
شارك في حرب الخليج وزوجته ممثلة سابقة.. طيار هو الأبرز كنائب لكامالا هاريس
Lebanon 24
شارك في حرب الخليج وزوجته ممثلة سابقة.. طيار هو الأبرز كنائب لكامالا هاريس
03:41 | 2024-07-25
30/07/2024 17:58:47
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24