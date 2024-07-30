Advertisement

فنون ومشاهير

إصابة ابن ممثلة شهيرة بحادث دراجة مروع.. هذا وضعه الصحي

Lebanon 24
30-07-2024 | 12:00
A-
A+
Doc-P-1228355-638579617408003047.jpg
Doc-P-1228355-638579617408003047.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تعرض "باكس"، ابن النجمين العالميين أنجلينا جولي وبراد بيت، لإصابة في الرأس، جراء حادث اصطدام مروّع بأحد شوارع لوس أنجلوس المزدحمة، يوم أمس.
وذكر موقع TMZ أن باكس اصطدم بسيارة من الخلف أثناء قيادته دراجة نارية في شارع لويس فيليز، عند الساعة الخامسة مساءً.
Advertisement
وقال الموقع إن باكس كان محظوظًا للخروج من الحادث بسلام، لا سيما أنه لم يكن يرتدي خوذة حماية.
وقال شهود عيان لموقع TMZ، إن باكس كان يعاني من آلام في الورك، وإصابة في الرأس، ونُقِل إلى المستشفى مباشرة لتلقي العلاج، خاصة أن المسعفين خشوا أن يكون مصابًا بنزيف؛ بسبب عدم ارتدائه الخوذة.
وأكد الموقع أن باكس غادر المستشفى في الليلة نفسها بعد الاطمئنان على صحته، واستقرار وضعه، والتأكد من عدم إصابته بأي نزيف.
(الجديد)
ابن أنجلينا جولي وبراد بيت يتعرض لحادث مروع وهذا وضعه الصحي
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
15:00 | 2024-07-30
09:30 | 2024-07-30
07:20 | 2024-07-30
05:40 | 2024-07-30
03:02 | 2024-07-30
02:16 | 2024-07-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24