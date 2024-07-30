إصابة ابن ممثلة شهيرة بحادث دراجة مروع.. هذا وضعه الصحي

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تعرض "باكس"، ابن النجمين العالميين أنجلينا جولي وبراد بيت، لإصابة في الرأس، جراء حادث اصطدام مروّع بأحد شوارع لوس أنجلوس المزدحمة، يوم أمس.وذكر موقع TMZ أن باكس اصطدم بسيارة من الخلف أثناء قيادته دراجة نارية في شارع لويس فيليز، عند الساعة الخامسة مساءً.وقال الموقع إن باكس كان محظوظًا للخروج من الحادث بسلام، لا سيما أنه لم يكن يرتدي خوذة حماية.وقال شهود عيان لموقع TMZ، إن باكس كان يعاني من آلام في الورك، وإصابة في الرأس، ونُقِل إلى المستشفى مباشرة لتلقي العلاج، خاصة أن المسعفين خشوا أن يكون مصابًا بنزيف؛ بسبب عدم ارتدائه الخوذة.وأكد الموقع أن باكس غادر المستشفى في الليلة نفسها بعد الاطمئنان على صحته، واستقرار وضعه، والتأكد من عدم إصابته بأي نزيف.(الجديد)