محمد رمضان..هل يلغي حفله في بيروت؟

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أكد الفنان المصري محمد رمضان إصراره على إقامة حفله في لبنان رغم التوترات الأمنية التي أدت إلى إلغاء عدد من الحفلات والفعاليات الفنية.وفي التفاصيل، نشر محمد رمضان مقطع فيديو عبر "إنستغرام"، تحدث فيه عن إلغاء الحفلات في لبنان، قائلًا: "الجمهور اللبناني الغالي، وصلني اعتذارات النجوم العرب عن حفلاتهم في بيروت نظرًا للأوضاع".وتابع: "منظمو الحفل تواصلوا معي وأخبرتهم أن الحفل سيقام في الموعد المُحدد ولا مجال لإلغائه، وأنا موجود معكم يوم 17 أب".وختم محمد رمضان: "حتى لو قفلوا الخطوط الجوية سآتيكم بالخطوط البحرية". (الجديد)