بفستان أصفر مميز... شاهد ساشا دحدوح تحتفل بيوم ميلادها وسط أجواء من الفرح

بصور تضجّ بالحيوية والفرح والتفاؤل، احتفلت الفنانة ساشا دحدوح بيوم ميلادها الذي يصادف اليوم 31 تموز. وقد أطلت ساشا عبر حسابها على إنستغرام، بصور وهي ترتدي فستاناً أصفر مميزاً وهي تحمل قالب حلوى يوم ميلادها تضيئه الشموع. وظهرت أيضاً بفيديو وهي تطفىء الشموع. وكتبت التعليق التالي: BLESSED | THANKFUL | SACHA DAHDOUH.

فور نشرها الصور والفيديو، تلقت ساشا دحدوح تعليقات التهنئة من العديد من النجوم والنجمات. فكتبت لها الفنانة صباح الجزائري: "العمر كله حلاوه ونجاح"، وأيضاً الفنانة ماغي بو غصن: Happiest birthday beautiful والمذيعة هيلدا خليفة: . Happy birthday beautiful . وكذلك وجه لها العديد من زملائها في مسلسل "لعبة حب" التهنئة ومنهم: الفنانة شكران مرتجى فقالت لها:"عقبال المية ساشو القمر"، وزميلها أيمن عبد السلام كتب لها:" عقبال 100 سنة يا حبيبة القلب"، ورنين مطر قالت لها:" Happy Birthday، أما جو طراد فكتب لها:"Happy Birthday hbb".





وتحقق ساشا دحدوح نجاحاً ملحوظاً بدور سيرين في المسلسل المعرب "لعبة حب" (المأخوذ من المسلسل التركي الشهير "حب للإيجار") الذي تلعب بطولته مع الفنانين معتصم النهار ونور علي وشكران مرتجى وأيمن رضا وغيرهم.

وكانت برعت في رمضان العام الفائت بدور قمر الذي قدمته في مسلسل " النار بالنار" مع النجوم عابد فهد وكاريس بشار وجورج خباز وطارق تميم وغيرهم. وحققت ساشا تألقاً في مسيرتها بالتمثيل وأثبتت نفسها بالتقديم أيضاً. وهي انطلقت أولاً في مجال عروض الأزياء بعمر الـ17 عاماً، ثم توجهت لتصوير الإعلانات. وفي العام 2007 شاركت بمسابقة ملكة جمال لبنان وفازت بلقب الوصيفة الثالثة. شاركت في العديد من المسلسلات منها: "العودة"، "البريئة"، "للموت3"، "دهب بنت الأوتيل"، "النار بالنار"، و"لعبة حب". (سيدتي)