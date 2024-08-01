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فنون ومشاهير

تعليق ساخر من تامر حسني على معجب يشبهه: "كنت فاكر إن أنا اللي على المسرح" (صورة)

Lebanon 24
01-08-2024 | 02:20
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نشر الفنان تامر حسني عبر خاصية القصص المصوّرة الملحقة بحسابه الخاص في "إنستغرام" مقاطع مصوّرة مختلفة لجمهور حفله في "مهرجان العلمين 2024"، وكان على رأسهم معجب يشبهه لناحية الشعر ولون البشرة.
وعلّق تامر على الشبه الكبير بينه وبين المعجب به ساخراً: "منا واقف بغنّي تحت أهوه... كنت فاكر إن أنا على المسرح".
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وقد عبّر تامر عن سعادته بنجاح حفله في العلمين الجديدة، والذي شهد دخوله باستعراضات لافتة للأنظار.


ونشر تامر حسني فيديو يتضمن استعراضات بالطائرات قبل دخوله الحفل معلّقاً بالقول: "شكراً لبلدي مصر أم الدنيا، شكراً لجميع المسؤولين عن تقديمي لأول مرة بعرض الطائرات الخاص، بدخولي الحفل كحدث هو الأول من نوعه بيحصل من فنان، تقديركم لي بهذا الشكل الرائع حقيقي فخور بيه كل الفخر".
يُذكر أنه تقرّر تأجيل حفل تامر حسني في لبنان، والذي كان من المنتظَر أن يحييه في 3 آب الجاري، بسبب ظروف استثنائية تمر بها المنطقة.

وأعلن منظّم الحفلات ياسر الحريري تأجيل حفل تامر حسني، وحفلات لفنانين آخرين، كان من المقرر أن تُقام في لبنان هذا الصيف. (نواعم)
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