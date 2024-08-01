31
o
بيروت
33
o
طرابلس
31
o
صور
34
o
جبيل
31
o
صيدا
33
o
جونية
32
o
النبطية
34
o
زحلة
35
o
بعلبك
27
o
بشري
30
o
بيت الدين
30
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
"شعرت بعدم القدرة على الوقوف"... إليسا تردّ على منتقديها وتوضح ما حصل على المسرح
Lebanon 24
01-08-2024
|
04:11
A-
A+
photos
0
A+
A-
علقت النجمة إليسا للمرة الأولى على الانتقادات التي وجهت لها بعدما خلعت حذاءها على المسرح، خلال حفلها الأخير ضمن فعاليات "أعياد بيروت"، مؤكدة أن ذلك بسبب المرض والتعب.
وأوضحت خلال لقاء تلفزيوني أن "الجميع بات يعلم أنها تعاني مشكلة في قدمها"، لافتة إلى أنها "كانت ترتدي حذاء مريحاً، إلا أنه تمزق قبل صعودها على المسرح، فاضطرت لارتداء الآخر وهو غير مريح وتسبب لها بآلام في قدمها".
Advertisement
وأكدت آليسا أنها "شعرت بعدم القدرة على الوقوف أكثر، فجلست واستأذنت الجمهور أن أخلع الحذاؤ من التعب، ففعلت ذلك"، مضيفة: "أنا عليّ أن أقدم أغاني جميلة ولا بأس إذا لم أنتعل حذاء بكعب".
وأكدت النجمة اللبنانية أنها لا تكترث للانتقادات والتعليقات، وقالت بعفوية: "تريند بيطلع ورح يتكلموا عنه وينتهي ويأتي غيره". (لها)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
شاهدوا الصورة الحقيقية لفؤاد شكر.. هكذا ظهر بـ"البزة العسكرية"!
Lebanon 24
شاهدوا الصورة الحقيقية لفؤاد شكر.. هكذا ظهر بـ"البزة العسكرية"!
12:03 | 2024-07-31
31/07/2024 12:03:06
Lebanon 24
Lebanon 24
عاجلٌ جداً من الضاحية.. هذه آخر معلومة عن مصير فؤاد شكر
Lebanon 24
عاجلٌ جداً من الضاحية.. هذه آخر معلومة عن مصير فؤاد شكر
11:32 | 2024-07-31
31/07/2024 11:32:54
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر خبر من حارة حريك... هل تمّ العثور على جثة القيادي في "الحزب" فؤاد شكر؟
Lebanon 24
آخر خبر من حارة حريك... هل تمّ العثور على جثة القيادي في "الحزب" فؤاد شكر؟
09:10 | 2024-07-31
31/07/2024 09:10:02
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم صورة فؤاد شكر مع نصرالله.. لقطات تُنشر لأول مرّة!
Lebanon 24
إليكم صورة فؤاد شكر مع نصرالله.. لقطات تُنشر لأول مرّة!
13:42 | 2024-07-31
31/07/2024 01:42:20
Lebanon 24
Lebanon 24
بأيّ أسلحة سيردّ "حزب الله" على قصف الضاحية؟ معلومات لافتة
Lebanon 24
بأيّ أسلحة سيردّ "حزب الله" على قصف الضاحية؟ معلومات لافتة
12:00 | 2024-07-31
31/07/2024 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
07:47 | 2024-08-01
بالأسماء... وفاة 3 منتجين مشهورين في حادث سير مروّع
06:02 | 2024-08-01
رحلت عن 78 عاماً... تشييع مديرة مهرجان بيروت الدولي للسينما
02:20 | 2024-08-01
تعليق ساخر من تامر حسني على معجب يشبهه: "كنت فاكر إن أنا اللي على المسرح" (صورة)
01:27 | 2024-08-01
بفستان أصفر مميز... شاهد ساشا دحدوح تحتفل بيوم ميلادها وسط أجواء من الفرح
23:00 | 2024-07-31
كريم عبد العزيز يحقق رقماً قياسياً بالسينما العربية
14:30 | 2024-07-31
محمد رمضان..هل يلغي حفله في بيروت؟
فيديو
دمر عشرات المنازل.. حريق غابات في كاليفورنيا يتسبب بعمليات إجلاء في 4 مقاطعات (فيديو)
Lebanon 24
دمر عشرات المنازل.. حريق غابات في كاليفورنيا يتسبب بعمليات إجلاء في 4 مقاطعات (فيديو)
03:57 | 2024-07-27
01/08/2024 15:02:48
Lebanon 24
Lebanon 24
بحضور حشدٍ من زعماء العالم.. إنطلاقة تاريخية لأولمبياد باريس 2024!
Lebanon 24
بحضور حشدٍ من زعماء العالم.. إنطلاقة تاريخية لأولمبياد باريس 2024!
13:27 | 2024-07-26
01/08/2024 15:02:48
Lebanon 24
Lebanon 24
شارك في حرب الخليج وزوجته ممثلة سابقة.. طيار هو الأبرز كنائب لكامالا هاريس
Lebanon 24
شارك في حرب الخليج وزوجته ممثلة سابقة.. طيار هو الأبرز كنائب لكامالا هاريس
03:41 | 2024-07-25
01/08/2024 15:02:48
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24