"شعرت بعدم القدرة على الوقوف"... إليسا تردّ على منتقديها وتوضح ما حصل على المسرح

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علقت النجمة إليسا للمرة الأولى على الانتقادات التي وجهت لها بعدما خلعت حذاءها على المسرح، خلال حفلها الأخير ضمن فعاليات "أعياد بيروت"، مؤكدة أن ذلك بسبب المرض والتعب.وأوضحت خلال لقاء تلفزيوني أن "الجميع بات يعلم أنها تعاني مشكلة في قدمها"، لافتة إلى أنها "كانت ترتدي حذاء مريحاً، إلا أنه تمزق قبل صعودها على المسرح، فاضطرت لارتداء الآخر وهو غير مريح وتسبب لها بآلام في قدمها".وأكدت آليسا أنها "شعرت بعدم القدرة على الوقوف أكثر، فجلست واستأذنت الجمهور أن أخلع الحذاؤ من التعب، ففعلت ذلك"، مضيفة: "أنا عليّ أن أقدم أغاني جميلة ولا بأس إذا لم أنتعل حذاء بكعب".وأكدت النجمة اللبنانية أنها لا تكترث للانتقادات والتعليقات، وقالت بعفوية: "تريند بيطلع ورح يتكلموا عنه وينتهي ويأتي غيره". (لها)