Advertisement

فنون ومشاهير

"شعرت بعدم القدرة على الوقوف"... إليسا تردّ على منتقديها وتوضح ما حصل على المسرح

Lebanon 24
01-08-2024 | 04:11
A-
A+
Doc-P-1229145-638581076234445131.jpg
Doc-P-1229145-638581076234445131.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
علقت النجمة إليسا للمرة الأولى على الانتقادات التي وجهت لها بعدما خلعت حذاءها على المسرح، خلال حفلها الأخير ضمن فعاليات "أعياد بيروت"، مؤكدة أن ذلك بسبب المرض والتعب.

وأوضحت خلال لقاء تلفزيوني أن "الجميع بات يعلم أنها تعاني مشكلة في قدمها"، لافتة إلى أنها "كانت ترتدي حذاء مريحاً، إلا أنه تمزق قبل صعودها على المسرح، فاضطرت لارتداء الآخر وهو غير مريح وتسبب لها بآلام في قدمها".
Advertisement

وأكدت آليسا أنها "شعرت بعدم القدرة على الوقوف أكثر، فجلست واستأذنت الجمهور أن أخلع الحذاؤ من التعب، ففعلت ذلك"، مضيفة: "أنا عليّ أن أقدم أغاني جميلة ولا بأس إذا لم أنتعل حذاء بكعب".


وأكدت النجمة اللبنانية أنها لا تكترث للانتقادات والتعليقات، وقالت بعفوية: "تريند بيطلع ورح يتكلموا عنه وينتهي ويأتي غيره". (لها)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
07:47 | 2024-08-01
06:02 | 2024-08-01
02:20 | 2024-08-01
01:27 | 2024-08-01
23:00 | 2024-07-31
14:30 | 2024-07-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24