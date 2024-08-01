Advertisement

فنون ومشاهير

بالأسماء... وفاة 3 منتجين مشهورين في حادث سير مروّع

Lebanon 24
01-08-2024 | 07:47
A-
A+
Doc-P-1229212-638581205510972301.jpg
Doc-P-1229212-638581205510972301.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تعرّض حسام شوقي المشرف العام للإنتاج في شركة "سينرغى"، والمنتجان الفنيان في الشركة محمود كمال وفتحي إسماعيل، لحادث حادث سير مروّع على طريق الضبعة، مما أدى إلى وفاة الثلاثة على الفور. (روسيا اليوم)
Advertisement
 
 


مواضيع ذات صلة
وفاة 6 أشخاص وإصابة 21 بحادث سير في المنيا بمصر (الحدث)
lebanon 24
01/08/2024 18:54:48 Lebanon 24 Lebanon 24
حادث سير مروع يوقع قتلى وجرحى في مصر
lebanon 24
01/08/2024 18:54:48 Lebanon 24 Lebanon 24
وفاة عائلة بأكملها في حادث سير في مصر
lebanon 24
01/08/2024 18:54:48 Lebanon 24 Lebanon 24
سفير مصر لدى لبنان علاء موسى بعد لقائه الرئيس نجيب ميقاتي: موقف مصر ثابت ورافض لاي اعتداء على لبنان والتصعيد الاسرائيلي هو الذي يقود إلى العنف ونؤكد مرة أخرى ان سياسة الاغتيالات لن يكون لها الا نتائج سيئة على الجميع وعلى المنطقة
lebanon 24
01/08/2024 18:54:48 Lebanon 24 Lebanon 24

حادث سير

مصر

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
09:45 | 2024-08-01
06:02 | 2024-08-01
04:11 | 2024-08-01
02:20 | 2024-08-01
01:27 | 2024-08-01
23:00 | 2024-07-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24