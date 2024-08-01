بالأسماء... وفاة 3 منتجين مشهورين في حادث سير مروّع

تعرّض حسام شوقي المشرف العام للإنتاج في شركة "سينرغى"، والمنتجان الفنيان في الشركة محمود كمال وفتحي إسماعيل، لحادث حادث سير مروّع على طريق الضبعة، مما أدى إلى وفاة الثلاثة على الفور. (روسيا اليوم)

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