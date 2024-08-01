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فنون ومشاهير

"أصبح مريضاً"... فنان لبنانيّ عن جورج وسوف: "أنا محلو بقعد برتاح"

Lebanon 24
01-08-2024 | 09:45
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كشف الملحن والفنان سمير صفير أنّه لا يحضر الحفلات الفنيّة، وأنّه كان يُشاهد فقط حفلات الفنان جورج وسوف، وأضاف "كان يعبيلي راسي".
 
 
أما حاليّاً، فاعتبر صفير أنّ وسوف أصبح "مريضاً"، وتابع: أنا مطرح جورج وسوف بقعد برتاح". (رصد لبنان 24)
 
 
 
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