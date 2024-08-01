Advertisement

فنون ومشاهير

محمد المجذوب يحتفل بتخرّج شقيقته: "أحلا دكتورة بالعالم"

Lebanon 24
01-08-2024 | 12:12
A-
A+

Doc-P-1229306-638581363476448951.jpg
Doc-P-1229306-638581363476448951.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
هنّأ الفنان السوري محمد المجذوب شقيقته "راما" بتخرجها من كلية طب الأسنان في جامعة الشام الخاصة، من خلال مقطع فيديو نشره عبر صفحته الخاصة على إنستغرام.
ويظهر في الفيديو النجم السوري مع شقيقته وعائلته في لحظات جميلة.
Advertisement
وعلّق على المنشور بالقول: "مبروك التخرج يا حبيبة قلب أخوكي كتير فخور فيكي وكنت ناطر هيدي اللحظة بفارغ الصبر الله يوفقك ويكون معك أحلا دكتورة بالعالم كلو ".  
(lbc)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
15:00 | 2024-08-01
09:45 | 2024-08-01
07:47 | 2024-08-01
06:02 | 2024-08-01
04:11 | 2024-08-01
02:20 | 2024-08-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24