عمرو سعد بإطلالة جديدة تثير التساؤلات

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أثار الفنان عمرو سعد الجدل والحيرة بين جمهوره بسبب صورة نشرها عبر حسابه الخاص في "إنستغرام" وظهر فيها بإطلالة جديدة لم يعتد عليها الجمهور.وبمجردد نشر عمرو للصورة، بدأت التساؤلات حول ما إذا كان يستعد لعمل فني جديد أم أنها الإطلالة التي ينوي الظهور بها في موسم رمضان المقبل، في حين علّق عدد من متابعي عمرو على ارتدائه قميصاً شفّافاً في الصورة.وفي سياق آخر، كشف عمرو سعد عن موعد طرح أحدث أفلامه "الغربان"، حيث نشر مجموعة صور من كواليس تصوير الفيلم عبر صفحته في "إنستغرام"، وعلّق عليها قائلاً: "بعد غياب أكثر من أربع سنوات عن شاشات السينما كنت محظوظ بعودة تعوّض عن الغياب ده، إن شاء الله منتصف نوفمبر يكون انتهاء تصوير الفيلم الأضخم إنتاجياً بعد جهد كبير امتد لثلاث سنوات".(لها)