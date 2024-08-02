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فنون ومشاهير
لحق بزملائه الثلاثة.. وفاة المنتج الرابع بحادث مشاهير الإنتاج المروّع وتفاصيل تكشف ما جرى!
Lebanon 24
02-08-2024
|
00:12
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توفي المنتج المصري تامر فتحي، إثر حادث السير الأليم الذي تعرض له برفقة المنتجين الراحلين حسام شوقي، وفتحي إسماعيل، ومحمود كمال على طريق الضبعة.
وكان المنتج تامر فتحي بدأ يستجيب للعلاج، ولكن حالته الصحية بقيت غير منتظمة وتدهورت، في حين يعيش الوسط الفني حالة من الصدمة بعد رحيل زملائهم المنتجين حسام شوقي وفتحي إسماعيل ومحمود كمال في حادث سير على طريق الضبعة.
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ونقلت "القاهرة 24" عن مصدر قوله إن المنتجين كانوا في طريقهم إلى الساحل الشمالي عن طريق محور الضبعة في الساعة 1 ظهرا يوم الخميس، قبل انقلاب السيارة بطريقة مفاجأة، الأمر الذي أدي إلى انفجارها.
وأكد مصدر لـ"القاهرة 24"، أنه لم يتم إلى الآن الكشف عن السبب الرئيسي في انقلاب السيارة، سواء كل اختلال عجلة القيادة أو زيادة السرعة، مشيرا إلى أنه يجرى الآن التحقيق في الواقعة.
في المقابل، قال مصدر من داخل مستشفى العلمين في تصريحات لـ"العربية"، إن المنتج تامر فتحي وصل إلى المستشفى في حالة صعبة، حيث كان يعاني من نزيف بالمخ والرئة وبعض التجمعات الدموية وكسور بأماكن متفرقة بالجسد، وحاول الأطباء عمل الإسعافات اللازمة، لكن قلبه توقف ثلاث مرات متتالية، كانت إحداها لمدة ساعة كاملة.
كما أضاف المصدر أن الفريق الطبي المعالج له نجح في إعادة نبضات القلب، ووضعه على الأجهزة بغرفة العناية المركزة، لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة، ورحل عن عالمنا في الساعات الأولى من اليوم الجمعة.
يذكر أن المنتجين حسام فتحي ومحمود كمال وتامر فتحي قدموا العديد من الأعمال الناجحة التي كانت دائمًا محل اهتمام الشارع المصري ومنها: "الاختيار"، و"كلبش"، و"القاهرة كابول"، و"اللي ملوش كبير"، و"ضرب نار"، و"حق عرب"، و"نسل الأغراب" وغيرها من الأعمال.
وفي السينما قدموا العديد من الأعمال الوطنية ومنها فيلم "السرب". (وكالات)
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