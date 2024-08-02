رغم الوضع الأمنيّ ممثلة عربيّة ترفض مُغادرة لبنان: سأمضي إجازتي كاملة فيه

رفضت الممثلة المصريّة حلا شيحة مغادرة لبنان، رغم الظروف الأمنيّة التي يمرّ بها، وأشارت إلى أنّ قرّرت أن تُمضي إجازتها الصّيفيّة كاملة فيه.



وتقيم حلا منذ حوالي 10 أيّام في لبنان، حيث تشارك متابعيها عبر "انستغرام" العديد من الصور والفيديوهات من أجواء إجازتها الصيفيّة. (بصراحة)

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