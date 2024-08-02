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فنون ومشاهير
عاش في لبنان بعد النكبة... وفاة السيناريست حسن سامي يوسف
Lebanon 24
02-08-2024
|
06:50
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توفي السيناريست والروائي الفلسطيني حسن سامي يوسف عن عمر يناهز 79 عاما.
ونعت نقابة الفنانين السورية والأوساط الثقافية والفنية الكاتب الفلسطيني، وهو من مواليد قرية لوبيا في فلسطين سنة 1945، وانتقل مع عائلته بعد النكبة عام 1948 إلى لبنان ثم دمشق، حيث أقام وتلقّى تعليمه الابتدائي والإعدادي في مدراس الأونروا، وأكمل الثانوية في ثانوية عبد الرحمن الكواكبي.
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وبعد الثانوية، عمل ممثلا في المسرح القومي في دمشق، وبعد نكسة عام 1967، ساهم مع عدد من الشبان في تأسيس فرقة المسرح الوطني الفلسطيني، التي قدّمت عروضا كثيرة على مسارح العواصم العربية.
وأوفد الراحل يوسف لدراسة السينما في الاتحاد السوفيتي عام 1968، في المعهد العالي للسينما في موسكو. وبعد عودته إلى دمشق، عُيّن في المؤسسة العامة للسينما كرئيس لدائرة النصوص.
وتميزت مسيرة يوسف بعشرات الإصدارات الأدبية الروائية، منها: "الفلسطيني والزورق ورسالة إلى فاطمة وبوابة الجنة وعتبة الألم".
وكتب العديد من المسلسلات الشهيرة على نطاق واسع، منها: "شجرة النارنج، والشقيقات، ونساء صغيرات، وأسرار المدينة، وأيامنا الحلوة، ورجال ونساء، والانتظار، والغفران، وزمن العار والسراب، والندم، وفوضى"، حيث شاركه في كتابة بعض هذه الأعمال، الكاتب السوري نجيب نصير. (روسيا اليوم)
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