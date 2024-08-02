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فنون ومشاهير
أحيا حفلاً في سوريا... فنان لبنانيّ: "ما استوعبت يلي صار معي" (فيديو)
Lebanon 24
02-08-2024
|
09:44
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أشار الفنان مجد موصللي إلى أنّه محبوب جدّاً في سوريا، وقال إنّه يحبّ هذا البلد كثيراً.
وقال موصللي إنّه لمس محبّة السوريين له، خلال حفلٍ أحياه عام 2019 في وادي النصارى في مدينة حمص.
ولفت إلى أنّ عدد الحضور في حفلته كان 500 شخص، فتفاجأ بارتفاع العدد إلى 3500 شخص فيما بقي 1500 في الخارج.
وتابع: "ما استوعبت يلي صار معي، وشعرت بالنجوميّة خلال هذا الحفل". (رصد لبنان 24)
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