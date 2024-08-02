31
o
بيروت
35
o
طرابلس
32
o
صور
32
o
جبيل
32
o
صيدا
33
o
جونية
30
o
النبطية
29
o
زحلة
29
o
بعلبك
21
o
بشري
29
o
بيت الدين
29
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
فضيحة.. فنانة عربية تتهم نجماً مصرياً بـ"الاعتداء عليها"!
Lebanon 24
02-08-2024
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أثارت الفنانة التونسية نرمين صفر الجدل مجدداً باتهامها نجل الممثل المصري الراحل أحمد دياب بمحاولة اغتصابها بالتعاون مع والدته في مدينة قصر سعيد التونسية.
وقالت إن أغلب ضحايا أيوب أحمد دياب من النساء، مضيفةً: "نعلمكم إن أمه مشاركة معاه في الجريمة وهي اللي بعثت لي فوكال بصوتها (تسجيل صوتي)، كما استعملها لاستدراج برشة (كثير) فتيات، على اساس مكتب بيع عطور بالجملة".
Advertisement
وزعمت صفر أيضاً أن دياب "يهاجم الفتيات مهدداً إياهن بسلاح ابيض من أجل الاعتداء عليهن جنسياً".
ونشرت صورة جمعتها بدياب الإبن في منزل الفنان سمير العقربي بالإضافة إلى محادثات على تطبيق "واتساب"، موضحةً أنها صالحته مع والده قبل 8 سنوات عقب هروبه من منزل العائلة، لتنقطع رؤيتها له حتى ليلة محاولة اغتصابها.
وتابعت: "ربي حبني والأضرار خفيفة مقارنة بالبنات الضحايا، ربي سخرني ليهم بش نكشفو ونجيبلهم حقهم وعندي ثقة في القضاء والأمن التونسي".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
أحيا حفلاً في سوريا... فنان لبنانيّ: "ما استوعبت يلي صار معي" (فيديو)
Lebanon 24
أحيا حفلاً في سوريا... فنان لبنانيّ: "ما استوعبت يلي صار معي" (فيديو)
09:44 | 2024-08-02
02/08/2024 09:44:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا تبلغ "حزب الله" من تل أبيب؟ إعلام إسرائيليّ يكشف
Lebanon 24
ماذا تبلغ "حزب الله" من تل أبيب؟ إعلام إسرائيليّ يكشف
14:00 | 2024-08-02
02/08/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إخلاء مبنى في الضاحية الجنوبية من قاطنيه... شاهدوا بالصور ما جرى اليوم
Lebanon 24
إخلاء مبنى في الضاحية الجنوبية من قاطنيه... شاهدوا بالصور ما جرى اليوم
05:17 | 2024-08-02
02/08/2024 05:17:21
Lebanon 24
Lebanon 24
بيانٌ من إدارة المطار.. ماذا فيه؟
Lebanon 24
بيانٌ من إدارة المطار.. ماذا فيه؟
15:46 | 2024-08-02
02/08/2024 03:46:21
Lebanon 24
Lebanon 24
لسكان صيدا.. هذا الخبر يهمّكم
Lebanon 24
لسكان صيدا.. هذا الخبر يهمّكم
13:01 | 2024-08-02
02/08/2024 01:01:04
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
04:24 | 2024-08-03
من داخل سيارته الفارهة: رونالدو وحبيبته يستمتعان بوقتهما في مدريد.. والأخيرة تلفت الأنظار بـ "هوت شورت" (فيديو)
03:26 | 2024-08-03
"مش ضروري عرس وزفة".. الفنان وسام الأمير يتعرّض لهجوم عنيف بعد زواجه للمرة الثانية شاهدوا الفيديوهات
02:36 | 2024-08-03
أطلت وهي تجلس على إحدى السيارات.. شاهدوا ماذا فعلت راقصة لبنانية شهيرة (فيديو)
00:33 | 2024-08-03
"جنت شو عبيصير معا؟".. باميلا الكيك تُثير الجدل بآخر إطلالة لها والجمهور يُهاجمها شاهدوا الفيديو
23:22 | 2024-08-02
بعد 36 عاماً على الفراق.. هيام ابو شديد تعود الى المسرح
16:53 | 2024-08-02
هنا الزاهد وياسمين صبري في عمل سينمائي جديد
فيديو
دمر عشرات المنازل.. حريق غابات في كاليفورنيا يتسبب بعمليات إجلاء في 4 مقاطعات (فيديو)
Lebanon 24
دمر عشرات المنازل.. حريق غابات في كاليفورنيا يتسبب بعمليات إجلاء في 4 مقاطعات (فيديو)
03:57 | 2024-07-27
03/08/2024 11:56:32
Lebanon 24
Lebanon 24
بحضور حشدٍ من زعماء العالم.. إنطلاقة تاريخية لأولمبياد باريس 2024!
Lebanon 24
بحضور حشدٍ من زعماء العالم.. إنطلاقة تاريخية لأولمبياد باريس 2024!
13:27 | 2024-07-26
03/08/2024 11:56:32
Lebanon 24
Lebanon 24
شارك في حرب الخليج وزوجته ممثلة سابقة.. طيار هو الأبرز كنائب لكامالا هاريس
Lebanon 24
شارك في حرب الخليج وزوجته ممثلة سابقة.. طيار هو الأبرز كنائب لكامالا هاريس
03:41 | 2024-07-25
03/08/2024 11:56:32
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24