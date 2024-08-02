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فنون ومشاهير

فضيحة.. فنانة عربية تتهم نجماً مصرياً بـ"الاعتداء عليها"!

Lebanon 24
02-08-2024 | 23:00
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أثارت الفنانة التونسية نرمين صفر الجدل مجدداً باتهامها نجل الممثل المصري الراحل أحمد دياب بمحاولة اغتصابها بالتعاون مع والدته في مدينة قصر سعيد التونسية.

وقالت إن أغلب ضحايا أيوب أحمد دياب من النساء، مضيفةً: "نعلمكم إن أمه مشاركة معاه في الجريمة وهي اللي بعثت لي فوكال بصوتها (تسجيل صوتي)، كما استعملها لاستدراج برشة (كثير) فتيات، على اساس مكتب بيع عطور بالجملة".
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وزعمت صفر أيضاً أن دياب "يهاجم الفتيات مهدداً إياهن بسلاح ابيض من أجل الاعتداء عليهن جنسياً".

ونشرت صورة جمعتها بدياب الإبن في منزل الفنان سمير العقربي بالإضافة إلى محادثات على تطبيق "واتساب"، موضحةً أنها صالحته مع والده قبل 8 سنوات عقب هروبه من منزل العائلة، لتنقطع رؤيتها له حتى ليلة محاولة اغتصابها.

وتابعت: "ربي حبني والأضرار خفيفة مقارنة بالبنات الضحايا، ربي سخرني ليهم بش نكشفو ونجيبلهم حقهم وعندي ثقة في القضاء والأمن التونسي".
 
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