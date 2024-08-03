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فنون ومشاهير

بشرى تقطع شهر العسل بشكل مفاجئ.. لهذا السبب

Lebanon 24
03-08-2024 | 10:34
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ذكرت مجلة "لها" ان الفنانة بشرى اضطرت لقطع شهر العسل لمدة 24 ساعة، وذلك لتصوير حلقتها من برنامج "حد النجوم"، ضمن فعاليات "حد النجوم" التي تستضيف كبار نجوم الفن والرياضة من قلب مدينة العلمين.


ومن المقرر أن تكشف بشرى العديد من الأسرار والكواليس وان تتحدث عن مهرجان العلمين وانطباعاتها عن التنظيم، إضافة إلى حديثها عن مشوارها الفني، وزواجها الأخير.
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وكانت بشرى قد احتفلت بزفافها إلى خالد، ابن زوجة الفنان محمود حميدة، وذلك في الساحل الشمالي، وسط أجواء من الفرح والبهجة.
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