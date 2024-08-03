"حسدوني".. محمد فؤاد يتحدّث للمرّة الأولى عن إصابته بالعصب السابع!

تحدث الفنان المصري محمد فؤاد، للمرة الأولى عن تفاصيل إصابته بالعصب السابع.

وقال على هامش حفل "كاسيت 90" الذي أقيم مساء أمس (الجمعة) ضمن فعاليات مهرجان "العالم علمين": "يوم فرح ابني عبد الرحمن حد حسدني وقالي على الجاكت بتاعي إنه حلو مع إني مستلفة بعديها اتلوحت".

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وأضاف: "إن شاء الله هبيع الجاكيت بأغلى سعر وهتبرع بالفلوس لصالح مستشفى 57357".

وكان محمد فؤاد، قد أصيب بالعصب السابع، عقب احتفاله بحفل زفاف نجله، حيث ظهر خلال تقديمه واجب العزاء في الدكتور محمد علي محجوب، وزير الأوقاف الأسبق، وعلامات المرض على وجهه، وطمأن جمهوره في تصريحات صحافية عقب خروجه من العزاء قائلاً: "أنا كويس طول ما أنتم كويسين". (لها)