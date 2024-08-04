بالصور: هجوم على محمد رمضان بسبب حفله في العلمين... هذا ما فعله

أحيا الفنان محمد رمضان حفله في بورتو جولف مارينا بالساحل الشمالي، حيث قدم عدداً كبيراً من أغانيه الشهيرة التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.



وأطلق رمضان، خلال حفله، حملة للتوعية ضد تعاطي المواد المخدرة، بعنوان: "لا للمخدرات.. متخليش حاجة تسيطر عليك وياما بلاد راحت بسببها".

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وكان محمد رمضان قد تعرض قبل الحفل لحملة انتقادات لاذعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب تجاهله للحادث الأليم الذي وقع على طريق الضبعة صباح الخميس الماضي، والذي أسفر عن وفاة أربعة من كبار المنتجين بشركة سينرجي وهم: حسام شوقي، وفتحي إسماعيل، ومحمود كمال، وتامر فتحي. وأطلق رمضان، خلال حفله، حملة للتوعية ضد تعاطي المواد المخدرة، بعنوان: "لا للمخدرات.. متخليش حاجة تسيطر عليك وياما بلاد راحت بسببها".وكان محمد رمضان قد تعرض قبل الحفل لحملة انتقادات لاذعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب تجاهله للحادث الأليم الذي وقع على طريق الضبعة صباح الخميس الماضي، والذي أسفر عن وفاة أربعة من كبار المنتجين بشركة سينرجي وهم: حسام شوقي، وفتحي إسماعيل، ومحمود كمال، وتامر فتحي.

واستنكر مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي تصرف رمضان الذي تجاهل تقديم واجب العزاء وحضور صلاة الجنازة على الراحلين، على الرغم من حرص العديد من أفراد الوسط الفني على حضور تشييع الجثمان في مسقط رأسهم بكفر الزيات في الغربية.

وأثارت هذه الانتقادات تساؤلات حول عدم تعاطف رمضان مع زملائه الراحلين، خاصة أنه تعاون معهم في عدة أعمال ناجحة مثل "البرنس" و"موسى".

وفور اشتداد حملة الهجوم على محمد رمضان قام بنشر صور الراحلين الأربعة على حسابه الخاص بـ"فيسبوك" وكتب ناعياً لهم بقوله: "في الجنة ونعيمها يا حسام ربنا يرحمك ويسكنك فسيح جناته أنت ومحمود كمال وفتحي إسماعيل وتامر فتحي، ويصبر قلوب الأهل والأحباب". (لها)