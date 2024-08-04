رغم وقف الرحلات من مطار بيروت... إليسا تتحدّى الظروف وترفع شعار كامل العدد

رغم وقف الرحلات من مطار بيروت نظرا للظروف الراهنة، إلا أن إليسا نجحت في أن تواصل جولاتها الغنائية خارج البلاد؛ ومن خلال نواعم نكشف كواليس حفل إليسا في إسبانيا قبل ساعات بماربيلا.



قبل الحفل بساعات وبعد إنتشار خبر إلغاء الحفل، نجحت إليسا في نقل فرقتها الموسيقية عن طريق النقل البحري من بيروت إلى إسبانيا وبالتحديد ماربيلا، وذلك بسبب غلق الطيران من مطار بيروت وإلغاء كافة الرحلات الجوية لحين تهدأ الاوضاع هناك.

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وقد شهد الحفل إقبالاً جماهيرياً واسعاً قبل الحفل بساعات؛ إذ تزاحم الجمهور على بوابات المسرح لحين بداية الحفل الذي رفع شعار "كامل العدد ".





إذ حققت المركز الثاني عبر تطبيق أنغامي والأولى بين نجمات الوطن العربي خلال النصف الاول من موسم 2024 ، كما تواجد ألبومها الغنائي الأخير" انا سكتين " ضمن قائمة أفضل الألبومات العربية في النصف الأول من عام 2024 عبر التطبيق.

ومازالت إليسا تواصل حفلاتها الغنائية لموسم صيف 2024 إذ لديها حفل بجدة ضمن موسم جدة بتاريخ 8 اب والذي رفع شعار كامل العدد قبل ساعات.

كما لديها أكثر من حفل خارج الوطن العربي، بداية من حفل مالمو بالسويد بتاريخ 11 اب وحتى حفلها بستكهولهم السويد بـ15 اب ولديها حفل في قبرص بليما سول بتاريخ 28 أيلول كما لديها حفل في دبي بشهر تشرين الاول القادم.

ومن بعدها تبدأ إليسا في التحضير لأعمالها الغنائية القادمة إذ بدأت مرحلة التحضيرات الأولى لإختيار أعمالها الغنائية القادمة. (نواعم)